Jablonec n. N. - Hráči FK Jablonec dostali individuální plány. Mládež netrénuje. Jarní sezónu zastavila mimořádná situace. Všichni ale chápou, že zdraví je přednější.

Uvidí fanoušci Zlín? | Foto: Dagmar Březinová

Nic se nehraje, žádné fotbalové soutěže nejsou.

Adam Pelta, manažer jablonecké fotbalové rezervy potvrdil, že současná situace bude pro fotbal náročná. „Ale zdraví nás všech je důležitější než sport. Opatření jsou namístě. V zahraničí už jsou nemocní i hráči, celé týmy jsou v karanténě. Když bychom na tato opatření nepřistoupili teď, tak by to bylo o pár dnů později, ale nakažených už by bylo u nás daleko víc.“

HNED SE ROZHODLI

Než byla vyhlášená karanténa, zvažovalo vedení FK Jablonec upravit chod klubu tak, aby hráči i mládežnické týmy mohli trénovat.Než bylo ale rozhodnuto, tak se situace vyvinula úplně jinak.

„S ohledem na nová opatření Vlády České republiky se přerušuje sportovní činnost A týmu i B týmu. Hráči se budou připravovat individuálně. Tento stav bude platit až do odvolání. Na konci minulého týdne přerušila činnost naše mládež ve Fotbalové akademii Jablonec. Zdraví je na prvním místě,“ komentoval situaci tiskový mluvčí jabloneckého klubu Martin Bergman.

POJEDOU PODLE PLÁNU

Hráči v A i B týmu dostali individuální tréninkové plány, které budou plnit až do odvolání. „Tímto opatřením chceme co nejvíce eliminovat možnost nákazy mezi našimi hráči. Zdraví nejen jejich, ale i dalších spoluobčanů je na prvním místě,“ zdůraznil tiskový mluvčí.

Fotbalová akademie Jablonec, která se věnuje mládeži, přerušila tréninkové jednotky již na konci minulého týdne, a to na dobu dvou týdnů. „Po této době se uvidí, jak bude situace vypadat a přistoupí se případně k dalším omezením,“ dodal za týmy mládeže Martin Bergman.

PŘIJDOU NEGATIVA

Adam Pelta připomenul, že současná absence profesionálních fotbalových soutěží bude mít určitě negativní dopad na týmy. „Přijdou o sponzory, protože ti budou mít sami problémy, budou chybět peníze. U amatérských soutěží to bude problém v tom, že budou chybět hlavně termíny. U profi mužstev budou chybět jak termíny, tak peníze.“

Aktuální situace ovlivňuje nejen fotbal, ale celý sportovní život. Všichni jsou ale zajedno. Zdraví je důležitější.