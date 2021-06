Teprve třetí porážku v sezoně okusili pardubičtí fotbalisté na domácím stadionu v azylu. Z výhry v posledním zápase měl radost jablonecký lodivod Petr Rada.

Rada - poslední výhra nad Pardubicemi | Foto: fkjablonec.cz

Pardubický kouč Jaroslav Novotný hodnotil porážku svého týmu následujícími slovy. „Pro diváka to bylo pěkné utkání. Vyrovnané to bylo v první půli, v druhém poločase jsme měli nějaké šance. Jablonec sehrál pěknou akci, kdy Doležal zakončil a prohrávali jsme. Měli jsme tam nějaké možnosti, kdy jsme mohli srovnat, pak jsme mohli být i šestí. Jablonec má kvalitní mužstvo, na pohárových příčkách je právem. Přeji jim, aby se jim v Evropě dařilo. Našim klukům jsme po zápase přesto poděkovali, byla to fantastická sezona z naší strany. Byli jsme skromní a kluci pracovali perfektně. Musíme být spokojeni. Musíme dál takto pracovat i v příštím ročníku,“ zavelel pardubický trenér.