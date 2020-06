Neuběhl ani měsíc a derby se na jablonecké Střelnici opakovalo. Domácí měli svému soupeři co odvádět, vždyť z minulého utkání odešli poraženi. A ze začátku se zdálo, že strhnou aktivitu na svoji stranu. Jenže zdání klamalo, oba týmy hrály spíše opatrně a v první dvacetiminutovce fanoušci příliš akcí vedoucích k ohrožení brankářů, neviděli.

První gól dali hosté

Ovšem hned ta první opravdu vážná znamenala ve 24. minutě změnu stavu. A byli to hosté, kdo se ujal vedení. Malinský zatáhl po pravé straně, jeho centr za domácí beky našel Kuchtu, který si zpracoval míč a překonal domácího brankáře Hrubého. Domácí celek se poté snažil stav srovnat, jenže do poločasu se to nepodařilo, naopak, rychlými kontry hrozili více hosté. A tak vedle jedné branky viděli diváci v první části tři žluté karty na straně Liberce a jednu u Jabloneckých.

Doležalovi chyběly jen centimetry

Do druhé části vystřídal domácího Považance Černák a FK se snažil srovnat. V 53. minutě k tomu chyběly Doležalovi centimetry, když ve skluzu netrefil Sýkorův střílený centr. O pět minut později se pak k jabloneckému Doležalovi otočilo štěstí opět zády – jeho střelu zastavila tyč.

Sudí zrušil penaltu

FK v těchto chvílích svého soupeře tlačil. A také se zažlutilo, kartu dostal domácí Černák, hostující Mikula a také trenér FK Petr Rada. A tím to nekončilo další vyfasovali Matoušek ( Jbc ) a Malinský ( Lbc ). I to je znakem derby . A to vyvrcholilo v 77. minutě smolař Doležal trefil břevno! O dvě minuty svitla další naděje pro FK. Hromada fauloval a rozhodčí ukázal na značku pokutového kopu! Šel ale k videu a penaltu zrušil! Faul byl ještě před pokutovým územím. Z následujícího trestného kopu Pilík přestřelil. A tlak domácích pokračoval. Odměna na sebe nenechala dlouho čekat, 85. minutě bylo srovnáno, když se po nahrávce Pilíka z trestného kopu trefil Hubschmann! V samotném závěru pak opět přišla karetní vložka. Žlutou viděli domácí Kratochvíl a Jeřábek, s nimi hostující Baluta a Mara. To je úroda. A nervy tekly . Trenér golmanů Liberce Čech dostal v 92. minutě červenou! V hektickém závěru však již branka nepadla a nervózní derby skončilo smírně 1 : 1.

FK Jablonec : FC Slovan Liberec 1 : 1 ( 0 : 1 )

Branky: 85. Hubschmann – 24. Malinský

Sestava Jablonec:

V. Hrubý - L. Holík (61. D. Štěpánek), M. Jeřábek, D. Plechatý, J. Krob - M. Kratochvíl, T. Hübschman, J. Považanec (46. M. Černák) - J. Matoušek, M. Doležal ( 95. Hamalainen ), J. Sýkora

Sestava Liberec:

F. Nguyen - M. Koscelník, T. Kačaraba, O. Karafiát, J. Mikula - T. Malinský ( 87. Rondič), K. Mara, J. Hromada (87. Michal), J. Pešek - A. Baluta( 93. Beran), J. Kuchta (65. M. Fukala)

Rozhodčí: O. Pechanec - K. Hájek, A. Horák