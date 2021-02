Bude se hrát? To je asi otázka, na kterou budou mužstva znát odpověď až ve středu. Klimatické podmínky, které neumožnily odehrát utkání v původním termínu nejsou o mnoho lepší a trávník na Střelnici je po posledním zápase s Mladou Boleslaví (19.2., 1:1) notně pošramocený.

Slovácko je v tomto ročníku asi největším překvapením. Vyrovnanými výkony se drží v popředí tabulky, momentálně je třetí. Má pouhý jeden bod náskok před jabloneckým FK, a tak se může čekat utkání s pořádným nábojem, neboť půjde o souboj o třetí místo v tabulce.

Domácímu celku se v dosavadních vzájemných utkáních dařilo více. Oba celky spolu hrály 37 x, přičemž v šestnácti případech odešli Jablonečtí jako vítězové, 14 x skončil duel remízou. Na tuto bilanci bude chtít tým trenéra Petra Rady zcela určitě navázat a svého soupeře dostat v tabulce pod sebe.



Zápas to bude bezesporu těžký pro obě strany. Nikdo nedá druhému nic zadarmo. Slovácko se opírá o dobrou hru obrany a střeleckou potenci Jana Klimenta, který má na svém kontě sedm vstřelených branek v devatenácti zápasech.



Ale i domácí mají ve svém středu útočníky, kterých se musí soupeřova obrana obávat. Fanoušci Jablonce věří, že to bude Radův tým, který se ve středu v Jablonci bude radovat. A že to bude právě FK Jablonec, který zakotví po středečním duelu na třetím místě ligové tabulky.

Stálo to dost sil

Po utkání s Mladou Boleslaví dostal jablonecký trávník zase co pro to. K jeho kvalitě se vyjádřil po zápase i jablonecký středopolař a místní odchovanec Vojta Kubista. Na otázku, co bylo na terénu pro oba týmy těžké, řekl: „Asi pohyb. Jak je to měkké, tak to stojí strašně moc sil. Člověk, když se chce rozeběhnout, tak mu ujíždějí nohy a necítí stabilitu. Postupem času to bylo asi na každém znát.“