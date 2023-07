Pro prvoligový fotbalový tým Jablonce je letošní léto zcela mimořádné. Do A mužstva přišlo čtrnáct nových hráčů, z nich dvanáct na přestup. To je skoro polovina týmu. Taková situace v historii jabloneckého fotbalu ještě nebyla.

Jablonec v generálce vyhrál | Foto: fkjablonec.cz

Mužstvo se připravuje pod vedením nového trenéra Látala. Ukončilo zahraniční soustředění a pokračuje v další přípravě. Tréninky absolvuje na hřišti na Vrkoslavicích.

Přátelské utkání sehrál tentokrát v polské Lubini.

Byl nebezpečnější už během první pětačtyřicetiminutovky. Po centrovaném balonu mířil hlavou vedle domácí tyče Drchal. Brankář Zaglebie Dioudis si před půlhodinou hry poradil i se štiplavým pokusem Kratochvíla, který stačil strážce svatyně vyrazit na roh. Jablonecká obrana stála na pevných základech a soupeře během prvního poločasu do zakončení prakticky nepustila.

Brzy po změně stran mohl jablonecký tým znovu otevřít skore, do otevřené obrany pronikl Drchal, na malém vápně našel zcela volného Alegueho, ten ale zblízka otřel míč jen o břevno Lubinu! Prakticky z protiútoku zapomněli Jablonečtí zajistit kraj hřiště a do tutovky se posléze dostal Chodyna, jeho zakončení ale Hanuš dokázal vytěsnit nohou mimo své tyče.

V permanenci byl ale více polský brankář, ten zlikvidoval Drchalův nájezd a poradil si i s tvrdým zakončením Chramosty. Zanedlouho se hnal na zteč útočník Drchal, tentokrát byl rozhozen v šestnáctce obránci, ale penalty se Jablonečtí dožadovali marně. Po rohovém kopu se do odraženého míče krásně opřel z voleje Kratochvíl, ale mířil jen na tribunu hezké polské arény. Těsně před koncem pálil znovu do břevna Alegue.

Dvě minuty před koncem se už ale hosté zasloužené branky dočkali, pěknou střelou k tyči se o ní postaral Náprstek a vystřelil Jablonci výhru v generálce 1:0.

Zaglebie Lubin - FK Jablonec 0:1 (0:0)

Branky: 88. Náprstek

Konkrétní informace o přestupech a přípravných zápasech najdou fanoušci na webových stránkách klubu. A proč je v Jablonci právě trenér Látal?

"Táta si ho vybral, zná ho, důvěřuje mu, věří mu. Je to jeho volba. Na to nemám žádný vliv. Po utkání s Teplicemi, které se mu nelíbilo, se rozhodl pro změnu, jít do zkušenější varianty a zároveň, že zkusí mužstvo úplně překopat. Letos já osobně nemám žádná očekávání, protože posledně jsem měl velká a pak jsem byl zklamaný. Věřím, že pod trenérem Látalem budeme hrát kvalitní fotbal. Je známý tím, že je velmi náročný na obrannou fázi," uvedl manažer FK Jablonec Adam Pelta.

