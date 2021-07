V přípravném utkání s amatérským týmem FC Gitschberg Jochtal se zrodil dvouciferný výsledek na straně jabloneckého mužstva. Zápas s týmem partnera FK Jablonec se odehrál za velmi těžkých podmínek.

Za faul se hned pomstili

V úvodu zápasu se za vydatného deště na promáčeném terénu prosadili jako první domácí, když získali míč zastavený v kaluži a Putzer mířil do sítě. Od té doby se hrálo na jednu branku, tedy pokud to terén a počasí dovolilo. A byla to branka soupeře Jabloneckých, na kterou se začal valit jeden útok za druhým.Vyrovnání se Radův tým dočkal po půlhodině hry, kdy byl faulovaný ve vápně Holík a Vaníček si připsal z penalty premiérový gól za Jablonec.

Dvakrát dal Doležal

O chvíli později se trefil Pleštil a v rozmezí 38. a 40. minuty dvakrát skóroval elitní útočník Martin Doležal. Do kabin se tak šlo za stavu 4:1 pro Jablonec. Po změně stran poslal trenér Petr Rada do hry novou sestavu. Pršelo stále vydatněji a Jablonec nyní útočil na polovinu hřiště, kde bylo více vody. Právě těžké podmínky často zastavily útočné akce Jablonce poblíž vápna.

Torfigovy hlavičky

Až v 59. minutě napřáhl z dálky Považanec a opět posunul skóre zápasu. Mezi 65. a 67. minutou měl dvě hlavičková zakončení Torfiq a dvakrát mířil přesně – 7:1! A byl blízko také hattricku, ale jeho další pokusy nebyly přesné. V 71. minutě to zkusil chytře lobem z dálky Malínský a mířil přesně – 8:1. Pak se ke slovu dostal hbitý Pilař, který přidal v krátkém čase další dva góly. Skóre pak uzavřel na 11:1 mladík Werani.

FC Gitschberg Jochtal – FK Jablonec 1:11 (1:4)

Branky: 2. Putzer – 38. a 40. Doležal, 65. a 67. Torfiq, 75. a 78. Pilař, 30. Vaníček z pen., 34. Pleštil, 59. Považanec, 71. Malínský, 85. Werani.

Jablonec 1. poločas: Hrubý – Holík, Martinec, Kubista, Surzyn – Hübschman – Pleštil, Vaníček, Smejkal, Kinčl – Doležal.

Jablonec 2. poločas: Vajner – Haitl, Štěpánek, Zelený, Krob – Werani, Kratochvíl, Pilař, Považanec, Malínský – Torfiq.

Poslední přípravný zápas před startem ligy čeká Jablonec proti Dynamu Moskva! Na žádost trenéra soupeře se bude zápas hrát za zavřenými dveřmi a nebude k dispozici ani přímý přenos.