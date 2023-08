Tři přání měli Jablonečtí před utkáním se Spartou. Stihnout rekonstrukci trávníku, zaplnit ochozy a v domácí premiéře na novém pažitu soupeře porazit. První dvě přání se jim splnila. Třetí ale zůstalo od splnění daleko. Sparta potvrdila, že má excelentní formu. Ze Střelnice odjela s úlovkem tří bodů za pět gólů v síti domácích (1:5). Palec nahoru zasloužila ale rekordní návštěva. Dorazilo přes pět a půl tisíce fandů.

Jablonec - Sparta, pět tisíc fanoušků | Video: Josef Březina

Čtyřicet pět minut stačilo hostům k tomu, aby na jablonecké Střelnici rozhodli o osudu celého utkání. Pět branek do sítě domácích a čisté konto k tomu znamená jediné. Svěřenci Briana Priskeho mířili od prvního hvizdu k vítězství, zatímco Jablonec se snažil po přestávce alespoň zmírnit průběžný výsledek.

Do druhého poločasu šel Látalův tým hned se třemi změnami. Připraveni byli Hübschman, Alegué a Čanturišvili.

Přestože Jablonec výsledkově ovládl druhou půli, důvodů k radosti neměl ani trochu. V 60. minutě se malinko zablýsklo na lepší časy, když si konečně domácí fanoušci taky zakřičeli "gól". Václav Drchal se odhodlal k nenápadné střele na přední tyč, která však skončila za Vindahlovými zády. Gólman Pražanů v tomto případě asi nemá čisté svědomí.

Do závěřečného hvizdu sudího, který ještě tři minuty nastavoval, se pak už nic nezměnilo. Na Střelnici se sneslo černé sukno. Hráčům se nesplnilo to nejdůležitější přání. Naopak Sparta se na severu příjemně naladila na úterní odvetu 3. předkola Ligy mistrů.

trenér Jablonce Radoslav Látal:

"Byl to poločas hrůzy! Těžko se mi dnes mluví. Určitě to ovlivnily dvě branky, které jsme dostali ze standardních situací. Ale už před tím tam měla Sparta pološance, ze kterých nám zahrozila. První poločas jsme zpackali. Ve druhém poločase jsme zápas chtěli aspoň důstojně odehrát. Byl lepší, dali jsme jeden gól. Ale Sparta polevila. Nechodila už tolik do pressingu."

FK Jablonec – Sparta Praha 1:5 (0:5)

Branky: 60. Drchal (Kratochvíl) – 12. Vitík (Kairinen), 27. Vitík (Kairinen), 35. Minčev (Kairinen), 38. Kairinen (Laçi), 45. Wiesner (Laçi)

Karty: 56. Martinec (JAB), 73. Alégué (JAB), 90+2. Černák (JAB) – 44. Sejk (SPA), 88. Sadílek (SPA)

Držení míče: 39 % : 61 %.

Střely na branku: 3:7. Střely mimo: 3:7. Rohy: 1:8. Ofsajdy: 2:1. Fauly: 11:10.



FK Jablonec: Hanuš – Tekijaški, Hurtado, Martinec – Pleštil (69. Černák), Kratochvíl, Považanec (46. Hübschman), Houska (80. Jovović), Nykrín (46. Čanturišvili) – Chramosta (C) (46. Alégué), Drchal.

Náhradníci: Fendrich – Ikaunieks, Náprstek, Slávik, Štěpánek.

Trenér: R. Látal



AC Sparta Praha: Vindahl – Vitík, Sörensen (C) (61. P. Vydra), Gomez – Wiesner, Laçi, Kairinen (46. Pavelka), Ryneš – Pešek (67. Karabec), Sejk (80. Sadílek), Minčev (67. Olatunji).

Náhradníci: Vorel – Kuchta, Mejdr, Krejčí ml., Zelený, Haraslín.

Trenér: B. Priske



Rozhodčí: Batík – Hájek, Paták



Diváci: 5 684