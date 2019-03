Necelé čtyři tisícovky diváků se na stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti branky v souboji Slovácka s Jabloncem nedočkaly.

1. FC Slovácko – FK Jablonec 0:0

Totožnou základní jedenáctku jako s Teplicemi vyslal do posledního boje před reprezentační přestávkou v Uherském Hradišti náš lodivod Petr Rada. To domácí kouč Martin Svědík udělal oproti poslednímu zápasu dvě změny, do hry zařadil Reiberka a Diviše.

První v zápase zkoušeli zakončit Jablonečtí, odražený balon za vápnem napálil bez přípravy Břečka, bohužel jen na tribunu. Domácí odpověděli v osmé minutě, to se k centrovanému balonu nedostal brankář Hrubý, ale osamocený Navrátil naštěstí z vápna nepropálil houštinu těl blokující jeho střelu. V 11. minutě zacentroval od pravé lajny Trávník přesně na hlavu nevysokého Vatajela, který umístil svou hlavičku jen do středu branky, kde stál připravený Trmal. V dalším průběhu hry si navedl míč na střed hřiště exslovácký Trávník, svou obávanou střelu poslal jen do domácího kotle na tribunu za brankou. Pak šancí i vzruchu ubylo, tedy až do 37. minuty, kdy po kombinační akci vysunul Kalabiška Zajíce, brankář Hrubý proti domácímu útočníkovi dobře vyběhl a jeho zakončení lapil! V nastaveném čase prvního poločasu předvedl dravý únik z křídla do domácího vápna Sobol, ale jeho přihrávku dokázala domácí obrana v čele s brankářem Trmalem odvrátit.

V úvodu druhé půle se nejdříve zastřeloval domácí Daníček, vzápětí na opačné straně Acosta. Nehrál se bůh ví jaký fotbal, Jablonečtí sice měli míč častěji v držení, ale do výraznějších šancí se nedostávali. Až v 65. minutě rozkmital domácího obránce Reinberka Acosta, ale míč poslal mimo prostor Trmalových tyčí. V 68. minutě zacentroval do domácího vápna Holeš, míč se nadvakrát dostal k Doležalovi, ale jablonecký útočník poslal v pádu míč vedle vzdálenější tyče. Na hřiště se postupně dostali i Kratochvíl a Jovović.

Tři minuty před koncem mohli rozhodnout domácí. Navrátil zatáhl míč do vápna a zacentroval na Jurošku, ten rybičkou prudce hlavičkoval na bránu a jen díky famóznímu reflexnímu zákroku našeho brankáře zůstalo u bezbrankového stavu! Na bezbrankovém stavu už nic nezměnily ani dva nesmělé a nepřesné pokusy Jovoviće.

Svůj pohled na utkání poskytl také kouč Petr Rada. „Slovácko hraje velice dobře, navíc v domácím prostředí je nebezpečné. První poločas byl bez větších šancí, my jsme tam měli dva náznaky přes naší levou stranu. Do druhé půle jsme chtěli být víc nebezpeční. Nakonec jsme v závěru po naší chybě a podklouznutí mohli prohrát. Skvělým zákrokem nás podržel brankář Hrubý! Závěry moc nezvládáme, pracujeme na tom, ale ještě je to málo. Bylo to bojovné utkání bez větších šancí, proto to skončilo remízou 0:0. Odvážíme si bod, je plusový a ze hřiště Slovácka si ho nakonec ceníme. Ve hře byly nedostatky, dobře jsme kombinovali, ale především v prvním poločase nám rozehrávka vázla a moc šancí jsme z toho nevytěžili. Zatím nám to trochu skřípe na pravo, dávali jsme tam Acostu, dnes tam nebyla ani podpora od Holeše jako jindy. Náš nejlepší hráč byl asi Sobol. Škoda, že centry z naší levé strany nebyly lepší. Levá strana byla určitě lepší než pravá,“ konstatoval Rada.

Domácí trenér Martin Svědík hodnotil sobotní bezbrankové utkání následovně. „První poločas jsme pracovali špatně v útočné fázi. Byly tam laciné ztráty, zřejmě jsme měli ze soupeře až moc velký respekt. Jablonec, když se dostal před naši branku, byl přesnější, ale až na hlavičku Vatajela si víc nevytvořil. V první půli nám scházela větší agresivita, odhodlanost a kvalita na balonu. Druhý poločas se hrálo spíš po vápna. Přežili jsme šance Doležala. A sami jsme si v závěru vypracovali stoprocentní šanci Juroškou. Jestli chceme pomýšlet na úspěch s takovým soupeřem, musíme tohle proměnit. K třem bodům jsme byli blízko. Ale když to vezmu spravedlivě, oba týmy měly po dvou gólovkách, takže remíza je asi spravedlivá,“ zhodnotil zápas domácí trenér.

Sestava Jablonce: Hrubý, Břečka, Holeš, Hovorka, Sobol, Vatajelu, Acosta, Hübschman, Považanec, Trávník, Doležal. Náhradníci: Hanuš, Fábry, Jovovič, Kratochvíl, Kubista, Pilík, Chramosta