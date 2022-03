Před zahájením nejprve všichni přítomní na stadionu minutou potlesku vyjádřili solidaritu s těmi, kdo bojují za Ukrajinu. Poté již přišel na řadu fotbal a rozhodně to nevypadalo, že by mělo jít o jednoznačnou záležitost pro Spartu. Naopak, byli to Jablonečtí, kteří jako první udeřili. Po pětatřiceti minutách hry našel Pilař krásným přetaženým centrem zcela volného Malinského a ten z voleje poslal balon do sparťanské branky. Sparta dokázala ještě v závěrečné minutě první půle vyrovnat, když Čvančara doklepával gólmanem Hanušem vyražený míč do sítě.