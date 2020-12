Klokani se loňským podařeným tažením prokousali až do nadstavbové části skupiny o Evropu. Atakovat takové příčky se vršovickým fotbalistům zalíbilo, a tak by svěřenci trenéra Luďka Klusáčka podobné umístění rádi zopakovali i letos. „Hlavně se ale musíme bavit o tom, abychom se vyhnuli sestupovým starostem. A pak? Chceme hrát nahoře, budovat tým a dávat šanci mladým,“ uvedl před startem nového ligového ročníku kouč Klusáček.

ĎOLÍČEK PŘIJEDE SE ZMĚNAMI

Trenéři ani funkcionáři nechtěli do loňského úspěšného týmu příliš zasahovat, přesto v Ďolíčku došlo ke změnám. Tou nejzásadnější byl nečekaný úprk útočníka Mosquery do Liberce. Dalšími, kdo ukončili své působení byli Fryšták, Šmíd, Rada, Záviška a k nám do Jablonce přestoupil Jakub Podaný. Zvučnou posilu dokázali funkcionáři Bohemians přivést do kádru až v průběhu rozehraného ročníku, tým posílil útočník Necid.

Podobně jako v loňské ligové sezoně těží Pražané především z domácího prostředí. Z jedenácti letos získaných bodů utržili rovných deset na domácí půdě, podlehli zde jen Plzni. Naopak venku to jejich fotbalistům příliš nejde, jediný bod uhráli u nováčka v Brně po bezbrankovém průběhu. Klokani si navíc v minulých dnech prošli covidovou karanténou, nemoc postupně zasáhla větší počet hráčů i realizačního týmu. Po karanténě a přetestování už Pražané zasáhli o posledním víkendu do ligového programu, když na domácím stadionu remizovali 1:1 s nováčkem z Pardubic. „Po zdravotních peripetiích a určité herní a tréninkové pauze se to projevilo. Hráli jsme na sílu. Těch výpadků bylo strašně moc, po každém testování nám vypadávali tři čtyři hráči. Máme teď dvě utkání v rychlém sledu, sestavu asi budeme muset trochu protočit, abychom to zvládli,“ plánuje před dvěma venkovními zápasy v Jablonci a Ostravě kouč Bohemians Luděk Klusáček.

JABLONEC CHCE VYHRÁT I POTŘETÍ

Jablonec se po blamáži s Brnem vrátil na vítěznou notu a to hned dvěma cennými venkovními výhrami. Po tříbodové injekci v derby v Liberci (3:1) vyhrál náš tým o dvě branky také na půdě rozjetého Zlína (2:0). „Je to důležitý zápas. Vždy, když něco uhrajeme venku, tak by bylo dobré to doma potvrdit. Ale to říkáme vždycky. Samozřejmě bychom chtěli navázat na dvě výhry s Libercem i Zlínem, oba byli těžcí soupeři. Bohemka je také kvalitní a hodně běhavé mužstvo. Mají to dobře poskládané, ale samozřejmě nevíme, v jakém rozpoložení budou hráči po karanténě. Věřím, že jsou všichni zdravotně v pořádku, to přejeme každému. Takže my se na zápas svědomitě a musíme do zápasu znovu dát pracovitost, poctivost a fotbalovost,“ říká před úterní dohrávkou trenér Jablonce Petr Rada.

Na Střelnici to domácím proti vršovickému týmu většinou jde, s Bohemians doma neprohráli od května 2014. Celkem z 34 hraných ligových soubojů ovládl Jablonec rovných dvacet, sedm duelů skončilo remízou a dalších sedm vítězstvím Klokanů.

Souboj aktuálně pátého Jablonce a jedenáctých Bohemians se opět odehraje kvůli známým opatřením bez přítomnosti diváků.