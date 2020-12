Tradičně má FK Jablonec opět v nabídce nástěnný kalendář ve formátu A3, který by neměl chybět v žádné domácnosti nebo na pracovišti. A jako tradičně je v prodeji za rovnou stovku! Permanentkáři mohou navíc uplatnit slevu 20%. "Tak rychle nabíhejte na fanshop.fkjablonec.cz a objednejte si ještě včas náš nový kalendář. Nebo můžete kliknout na odkaz níže a dostanete se rovnou k objednávce," vzkazují z jabloneckého klubu.

V nabídce jsou také stolní kalendář na motivy naší Fotbalové akademie Jablonec. Ten je v prodeji za 90 korun a je ideálním parťákem při plánování roku 2021! Tak neváhejte a objednejte si kalendář našich mládežníků. Opět můžete při nákupu využít slevu 20% pro majitele permanentek 2020/2021.

"Poslední objednávky vyřizujeme do pátku 18. prosince 2020 do 12:00. Objednávky s osobním odběrem bude možné vyzvednout také v sobotu 19. prosince při utkání s Českými Budějovicemi v čase od 12:00 do 15:30 hodin. Pak se fanshop do konce roku zavírá," zdůrazňují.

SLEVA 20% PRO PERMANENTKÁŘE!

Pokud jste majitelé placené permanentky na sezónu 2020/2021, můžete na eshopu uplatnit slevu 20% na nákup zboží! Stačí vybrat platbu převodem a na kartě fakturačních údajů napsat do poznámky číslo permanentky. Na e-mail vám přijde faktura k uhrazení, kde budete mít uplatněnou slevu 20% pro majitele placené permanentky 2020/2021.

Po připsání platby na účet klubu bude objednávka potvrzena a zboží odesláno tak, jak si vyberete v průběhu objednávky.

NAKUPUJTE TAKÉ PŘES FACEBOOK A INSTAGRAM

"Koupí produktů podpoříte celý sportovní klub FK Jablonec a my vám slibujeme, že se stále budeme snažit rozšiřovat naší nabídku a vylepšovat stávající produkty. Produkty můžete zakoupit prostřednictvím fanshopu, obchodu na Facebooku nebo na Instagramu," vzkazují ze sekretariátu FK Jablonec.