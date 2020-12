ODSTARTUJÍ VE ZLÍNĚ

Jablonec začíná na půdě dobře hrajícího Zlína, který kouč Páník znovu vytáhl ze suterénu tabulky na její čelo. „Naším snem je skončit v horní polovině tabulky, každé umístění o příčky níž, by pro nás bylo pocitově horší,“ naznačil kouč „ševců“ před začátkem sezony.



SOUPEŘ SI DRŽÍ FORMU

Ke zlepšení hry i výsledků pomohla lepší hra obrany, příchod stopera Václava Procházky či angažováním mladého francouzského útočníka Dramého. Moravané sice neměli úplně ideální start do nového ročníku, protože doma přenechali body Slovácku i Sigmě, spolu s tím ale začali po dlouhé době vyhrát i na půdě soupeřů jako v Mladé Boleslavi, Budějovicích nebo naposledy v Karviné. „Právě v Karviné jsme dokázali vyhrát, protože umíme hrát dobře na brejky a gólové situace dohrávat,“ chválil své svěřence Páník. Zlín je ve formě, tři výhry v řadě ho řadí s patnácti body na pátou příčku ligové tabulky.



MĚLI DVA TÝDNY PAUZU

Jablonec po výhře v derby musel minulý víkend v lize absentovat. Domácí zápas s Bohemians Praha 1905 byl kvůli karanténě v týmu Pražanů přeložený na následující úterý. Teď se Radův Jablonec snaží soustředit na zápas na zlínské Letné, kde bude čelit rozjetému domácímu celku. „Je to pro nás nepříjemné, mysleli jsme, že budeme hrát. Bohemku postihly tyhle nepříjemné věci, určitě nejsou jediní, na to se nedá nic namítat. Tam je to prostě dané. Byla to pro nás prakticky 14 dní pauza.



PLZEŇ DOMA PORAZILI

Teď hrajeme ve Zlíně, který má formu, vyhráli dvakrát venku a doma porazili Plzeň, což samo o sobě svědčí o kvalitě. Mají tam pohodu, ale ve Zlíně bylo utkání vždycky těžké. Musíme se připravit na další, hodně důležitý zápas, který bude hodně nabuzený, ale jedeme na hřiště soupeře s tím, abychom odehráli dobré utkání a podali jsme tam kvalitní výkon, “ říká trenér Rada (foto).



BILANCE PRO JABLONEC

Do Zlína jezdí jablonecký výprava poměrně ráda, sedm zápasů v řadě už na Letné neprohrála.

Se žlutomodrými mají příznivější bilanci, z 28 odehraných ligových duelů jich 15 ovládl Jablonec, devět skončilo remízou a ve čtyřech případech bral tři body Fastav.

Utkání začíná v pátek 4. prosince od 18 hodin na Letné ve Zlíně.

Utkání bude řídit trojice rozhodčích: Královec – Mokrusch, Podaný