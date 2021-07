Asistent trenéra Zdeněk Klucký hodnotí zápas slovy: "Dneska to zhodnotím jednoduše, protože v pátek měli kluci hodně vydatný trénink, hodně se běhalo, takže kluky bolely nohy. Dneska toho měli kluci dost, rozložili jsme síly na všechny hráče, protože v pátek dostali hodně do těla. Ale myslím si, že zápas splnil účel, dali jsme dva góly," hodnotí duel asistent trenéra Zdeněk Klucký. Do přípravy s A týmem se v týdnu zapojili také Vojtěch Werani a Partik Kinčl z B týmu. Dnes si proti Varnsdorfu poprvé zahráli v áčku pod vedením trenéra Petra Rady. "Jsou to mladý kluci, trénují s námi a byl to jejich první přátelák. Zatím se jeví dobře, proto jsou s námi v týmu. Jak se budou jevit dál bude záležet na nich."

V začátku zápasu domácím chvíli trvalo, než zachytili aktivní vstup Varnsdorfu do zápasu. Hosté se dostali do pár slibných situací, ale k přímému ohrožení branky nedošlo. V 16. minutě přišla také první střela mezi tyče od jabloneckých hráčů, když za vápnem napřáhl Pilař, ale brankář hostů si s jeho tvrdým pokusem poradil. Ve 22. minutě zahrával Jablonec rohový kop a Smejkal poslal míč přímo na hlavu Martince, který měl dostatek prostoru pro zakončení a poslal hlavou míč pod břevno - 1:0.

Od vstřeleného gólu Jablonec více ožil a dal zapomenout na páteční kondiční trénink. Ve 27. minutě opět mířil z dálky Pilař, ale tenkrát se jeho pokus do prostoru mezi tyčemi nevešel. Deset minut před poločasem zamířil z levé strany do vápna Pleštil, udělal si prostor ke střele, ale zamířil prudce a vysoko. O chvílí později to z dálky zkoušel také Kubista, ale jeho hezkou střelu gólman vyrazil. Ve 41. minutě se ke střele dostal po chybě v rozehrávce také mladík Werani, ale jeho tvrdý pokus byl zblokovaný.

Druhý gól v druhém zápase

Do druhého poločasu trenér Petr Rada obměnil sestavu, aby rozložil zátěž také na další hráče. Po pěti minutách druhé půlce se hosté dostali do brejku a byla z toho nebezpečná situace, kterou vyřešil gólman Hanuš. Na druhé straně se dostal do šance Malínský, ale hlavičkoval těsně vedle. Zanedlouho pak zvonila tyč branky Varnsdorfu po zakončení Vaníčka. Po hodině hry měli hosté výhodu rohového kopu, který však do bezpečí odvrátil Hübschman. Při dohrávání akce se Varnsdorf provinil proti pravidlům a k zakončení se nedostal. O chvíli později zkoušel tvrdou ranou překvapit Hanuše Lauko, jeho střela byla mírně tečována, ale Hanuš ji dokázal zkrotit. V 65. minutě zahrával Jablonec rohový kop, Jan Krob našel přesně Jakuba Martince a ten byl blízko druhému gólu v zápase, ale trefil jen břevno. V 75. minutě se Jablonec radoval podruhé. Vaníček vystihl rozehrávku a unikal dopředu v tandemu s Kratochvílem, tomu následně předložil míč a Kratochvíl podstřelil Richtera - 2:0. Pro Kratochvíla to je druhý gól ve druhém zápase této přípravy.

Do závěru zápasu se ještě do zakončení dostal Haitl, ale jeho tvrdý pokus Richter nohou vyrazil do bezpečí. Pár minut před koncem kombinoval Malínský - Hübschman a Kinčl a poslední jmenovaný se obtočil okolo obránce a vystřelil na zadní tyč. Jeho pokus ale Richter dokázal zkrotit.

Další přípravné utkání odehraje Jablonec ve středu proti druholigové rezervě Sparty.

FK Jablonec - Varnsdorf 2:0 (1:0)

branky: Kratochvíl, Martinec