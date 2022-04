Pardubice dnešní výhrou přeskočily soupeře v tabulce, stále jsou ale na čtrnácté příčce, ze které by šly do baráže. Jablonec je patnáctý.

Jablonec doplatil na efektivitu. Herně měl nad soupeřem místy převahu, v závěru se i v oslabení tlačil za vyrovnáním. Podle statistik ale domácí ani jednou nevystřelili na bránu.



Domácí mizérie Jablonce pokračuje i ve skupině o udržení. Severočeši prohráli s Pardubicemi 0:1, když druhou půli dohrávali po vyloučení Surzyna v deseti a gól inkasovali dvacet minut před koncem.

Proč se první krok nepovedl?

Do bojů ve skupině o záchranu nevykročili jablonečtí fotbalisté zrovna úspěšně. Na svém hřišti přivítali celek Pardubic a zpočátku to vypadalo na mírnou převahu domácího celku. Jenže herní aktivita a častější držení míče není nic platné, pokud schází koncovka. A ta domácím zoufale chyběla. K účinné střelbě a ohrožení hostujícího gólmana se totiž nedostávali.

A jak postupoval čas, Pardubice se ocitaly častěji na domácí polovině a na rozdíl od domácích i k ohrožení brankáře Hanuše. Ale protože ani na jedné straně nepřišla branková trefa, šlo se do kabin za stavu 0 : 0. Jenže ve druhém poločase to byli hosté, kdo se chopil aktivity a domácím fandům zatrnulo ve 49. minutě, kdy po zákroku Surzyna to v první chvíli vypadalo, že hosté budou kopat penaltu. Po zkoumání u videa to nakonec byl pouze přímý kop, domácí bek ale šel po červené kartě předčasné do kabin.

Hosté mohli početní převahu využít o pár minut později, hlavičku Jeřábka ale zastavilo břevno Hanušovy branky. Pohroma pro domácí přišla v 71. minutě, když centrovaný balon propadl po zaváhání jablonecké obrany až pře volného Solila. A ten zblízka neměl problém poslat balon do sítě domácí branky.

Těsné vedení pak hosté v závěru zápasu udrželi, i když často jen za cenu odkopů a zdržování. V nastaveném čase pak domácí měli ještě šanci skóre srovnat, ale neuspěli.

Ve skupině o záchranu tak spadl tým trenéra Petra Rady až na patnácté místo, na místo, které znamená případnou baráž. A to je záležitost, které by se určitě rádi vyhnuli!

FK Jablonec - FK Pardubice 0:1 (0:0)

Góly

Domácí:

Hosté: 72. Solil

Sestavy

Domácí: Hanuš – Krob (75. Pleštil), V. Kubista, Martinec, Surzyn – Hübschman (75. Nešpor) – Zelený, Houska (80. Považanec), Kratochvíl, Malínský (83. Štěpánek) – D. Ikaunieks (56. Černák).

Hosté: Markovič – T. Čelůstka, F. Čihák, Hranáč, D. Kostka – Jeřábek – Jakub Rezek (70. Mareš), Solil, Vacek (86. Červ), Patrák (87. Lupač) – P. Černý (86. L. Matějka).

Náhradníci

Domácí: Hrubý, Černák, Kadlec, Nešpor, Pleštil, Považanec, Štěpánek

Hosté: Letáček, Červ, Lupač, Mareš, Matějka, Pojezný, Sychra

Karty

Domácí: Surzyn (č)

Hosté: Lupač

Rozhodčí:

Proske – Kotík, Dresler