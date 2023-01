S čerstvou posilou do obranných řad Janem Králem vstoupil Jablonec do posledního herního testu na Pyrenejském poloostrově. V úvodu byl nebezpečný náš tým, především zásluhou Surzyna. Ten nejdříve poslal do vápna dobrý centr, po kterém se k zakončení neprodral číhající Černák. O chvíli později Surzyn vyslal z pravé strany do vápna střílený míč, který do branky nedokázali usměrnit Ikaunieks ani Šulc. Jablonečtí měli balon více ve své moci a když o něj přišli, brzy ho zase získali do svého držení.