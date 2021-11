Zlín si vytvořil počáteční tlak a v 8. minutě Čanturišvili trefil technickou střelou břevno jablonecké branky. O pár minut později byl v šanci Poznar, gólman Hanuš ale byl na místě.

S postupem času Jablonečtí začali vyrovnávat hru a ve dvacáté třetí minutě po střele Kratochvíla byl již domácí brankář Rakovan překonán, zastoupila ho ale tyč jeho branky. Štěstí měli i hosté o pár minut později, když balon po střele Tkáče sražený brankářem Hanušem zůstal na brankové čáře! Poté se hra oboustranně zvolnila a fotbalové krásy fanoušek mnoho neviděl. Ve 37. minutě pak mohla být radost na straně hostí, když po rohovém kopu zachraňoval domácí tým od pohromy hlavou Poznar. A tak se první poločas dohrál bez gólů, více možností měli domácí, ale v koncovce obou týmům chyběla přesnost a také trochu fotbalová „klika“.

O poločase Jablonečtí vystřídali, místo Považance přišel Pilař, který by mohl svojí rychlostí oživit hru hostů. Druhý poločas začal v poklidném tempu, tak jak skončil ten první. Oba týmy hrály spíše na jistotu. Trochu vzrušení přinesl až trestný kop Jablonce, po které se míč odrážel mezi hráči ve zlínském vápnu až se jej zmocnil domácí gólman. O chvilku později zachytil domácí rozehrávku Doležal, k zakončení se však nedostal.

Skóre se mohlo změnit v 61. minutě, když po hlavičce Zeleného zvonilo břevno domácí branky, odražený balon spadl před branku kde dorážel Doležal, brankář Rakovan ale dokázal neuvěřitelně nohou vykopnout. Zahrozili i domácí, slabá hlavička Dramého ale Hanuše nepřekvapila, stejně jako střela Fantiše o chvíli později. Štěstí pak měli v 72. minutě domácí, když Pilař prošel mezi obránci, vypálil a překonal domácího brankáře – míč však skončil na tyčce a následně jej z brankové čáry odkopl obránce!

Pár minut poté pak přišly dvě šance domácích. Nejprve Poznar hlavou již překonal Hanuše, míč skončil, naštěstí pro hosty, mimo. Poté hostující brankář špatným vyběhnutím nabídl příležitost Dramému, ten však odkrytou branku netrefil. Vypadalo to na závěrečný tlak domácího týmu, hosté si však již pozornou hrou remízu pohlídali, a tak Jablonec veze ze Zlína cenný bod.

Bod ze Zlína ale považuje kouč Petr Rada spíše za ztrátu. „Nevstoupili jsme do toho moc razantně. Domácí věděli, co máme za sebou a chtěli na nás asi vletět, ale nás podržel brankář Hanuš, když chytil nájezd Poznara v začátku zápasu. Měli jsme dvě velké šance Kratochvílem a Pleštilem. Pak nás znovu podržel Hanuš, byla tam trma-vrma. Celkově to bylo na šance 2:2 v prvním poločase. Upozorňoval jsem hráče, aby do toho nevstoupili jako v Randers. Bylo to ale dobré, šancí jsme měli v druhém poločase víc. Doležal měl stoprocentní, Pilař zase tu tyčku. Kdyby nás políbilo trochu štěstí, tak nám to tam asi padne. To teď prostě nemáme. Šance jsme si vypracovali, ale když je neproměníte, spěje to ještě k tomu, abychom náhodou nakonec neinkasovali. Domácí asi byli s bodem spokojeni. Pro nás je to sice plusový bod, ale po bodech to přibývá málo. Největší podíl na té bezbrankové remíze mají oba gólmani. Říká se, že tyčka je půl gólu, ale pro nás není ani půl. Prostě to nelepí. Není nám souzeno, možná kdyby tam byl drn. Chtěli jsme tu bodovat naplno, měli jsme v nohách těžký zápas. Ale aspekt únavy byl nula. V lize nám to nejde, ale musíme se z toho dostat sami. Já věřím, že na nás štěstíčko zase sedne,“ věří dál v obrat náš trenér.

FC Fastav Zlín - FK Jablonec 0 : 0 ( 0 : 0 )

FC Fastav Zlín: Rakovan – Matejov, Procházka, Vraštil, Cedidla – Čanturišvili (62. Jawo), Tkáč (62. Fantiš), Conde, R. Hrubý (74. Janetzký), Y. Dramé (84. Hlinka) – Poznar (C)

FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob – Hübschman (C) – Pleštil (72. Smejkal), Považanec (46. Pilař), Kratochvíl, Malínský (90+2. Surzyn) – Doležal (83. Ali-Abubakar)

Rozhodčí: Krejsa – Hájek, Pochylý

Karty: 55. R. Hrubý (ZLN), 60. Vraštil (ZLN), 84. Janetzký (ZLN) – 51. Malínský (JAB), 69. Zelený (JAB)

Diváci: 2286