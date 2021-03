Jediný liberecký zářez obstaral z penalty Michael Rabušic. „Oceňuju Ramba, který po minulé pokažené penaltě má nervy na to, aby pokutový kop kopl,“ řekl na adresu útočníka Slovanu trenér Liberce Pavel Hoftych.

Jak jste viděl podještědské derby?

Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme tam několik ataků na soupeřovu branku. Pak jsme ale dostali hezký gól od Ivana Schranze a poté soupeř převzal iniciativu. Jablonec byl od té chvíle lepší, my jsme hráče špatně dostupovali. Pozdě jsme chodili do kontaktů. V prvním poločase byl soupeř určitě lepší než my. Do druhé půle jsme opět vstoupili lépe my, vyrovnali jsme z penalty Rabušicem, ale bohužel jsme strašně rychle inkasovali po rohovém kopu. I přesto, že jsme se snažili s utkáním něco udělat, tak jsme žádnou další trefu přidat nedokázali. Gratuluju domácím, o ten krůček byli lepší.

Doufal jste, že by mohla být odpískaná penalta po zákroku na Rondiče?

Od nás to bylo strašně daleko. Viděli jsme, že Imad Rondič tam dobře napadal. Domácí brankář zaváhal, došlo tam k nějakému kontaktu. Z naší strany jsme to ale neviděli, byl to hodně daleko. Když už se jde rozhodčí podívat na monitor, tak často bývá verdikt penaltový. Oceňuju Ramba, který po minulé pokažené penaltě má nervy na to, aby pokutový kop kopl. Proměněná desítka nám byla k ničemu, když jsme zase hned inkasovali.

Je to obrovská chyba kapitulovat krátce po vyrovnání?

Vždycky je to o kvalitě soupeře. Pravda je, že Kubista vyskočil nádherně a trefil míč krásně na zadní tyč. Chyby k fotbalu patří, my jsme tu situaci neubránili, ačkoliv máme dost hlavičkářů. Musíme si to rozebrat, kde jsme zaváhali. Dlouho se nám stávalo, že jsme neobdrželi ani jeden gól, měli jsme kolikrát i štěstí. Poprvé na jaře jsme dostali dvě branky.

Liberec prohrál obě derby v sezoně. Jak moc to mrzí vůči fanouškům?

Pokaždé to mrzí nejen nás, ale i fanoušky. Vnímali jsme i podporu příznivců, kteří byli na stadionu za plotem a fandili celý zápas. Za to jim určitě děkujeme. První utkání doma s Jabloncem jsme hráli po covidové pauze a na většině hráčů byla ta přestávka znát, protože leželi doma s virózou. Tentokrát jsme se rvali o vítězství, ale bohužel to nestačilo. Pevně věřím, že fanouškům budeme dělat radost v dalším průběhu sezony.

Jak budete sledovat mistrovství Evropy hráčů do 21 let, kam vysíláte tři hráče?

My budeme sledovat víc akcí, protože na nároďák jedou i Kuba Pešek, Martin Koscelník a Kamso Mara. Do nominace by měl být zařazen i Filip Nguyen. I v kabině bylo cítit, že hráči jsou rádi, když jsou v nominaci a těší se, že mohou reprezentovat svou zemi. Co se týče EURO U21, jsme rádi, že tam máme tři hráče, z toho Chaluš a Fukala jsou naši kmenoví fotbalisté. Míša Sadílek je na hostování. Určitě je budeme sledovat a přejeme klukům, aby se dostali co nejdál.