Po dvou přesvědčivých výhrách 4:1 nad Teplicemi a pak i Hradcem Králové by se prvoligoví jablonečtí fotbalisté rádi udrželi na vítězné vlně. V neděli na Střelnici dorazí čtvrtý tým tabulky 1. FC Slovácko. Výkop střetnutí bude v 15.00. Na podzim Jablonečtí dokázali v Uherském Hradišti vyhrát 2:0 a na tento počiny by chtěli navázat.

Před šlágrem Jablonec - Slovácko | Video: www.youtube.com

„Daří se nám dávat góly, kluci si věří, bude důležité to vše dobré přenést do nedělního zápasu proti Slovácku. Je to další soupeř z horní skupiny, ale doma potřebujeme také bodovat,“ řekl před nedělním zápasem 23. kola nejvyšší soutěže jablonecký trenér David Horejš a jedním dechem dodal: „Není čas na nějaké uspokojení. Tabulka je stále hodně vyrovnaná a my nesmíme v ničem polevit. Musíme teď získané body potvrdit doma v těžkém zápase proti Slovácku.“

Jen pro připomenutí, nejlepším střelcem jabloneckého týmu v aktuální sezoně je agilní forvard Jan Chramosta, který se trefil desetkrát, domácí drží i sparťanský host útočník Václav Sejk, jenž zaznamenal šest branek a Matěj Polidar se trefil pětkrát.

Své ambice má ale i Slovácko, které před týdnem porazilo doma Mladou Boleslav 2:1. „Líbila by se nám první šestka. První tři místa jsou asi jasná, ale další část tabulky je hodně našlapaná,“ pravil kouč Martin Svědík.

V zimní pauze prodloužil u týmu smlouvu o dalších dva a půl roku. „Jsem rád, že jsem dostal důvěru pokračovat, protože jsme spolu ušli už kus cesty. Za ty roky jsem získal ke Slovácku silné vazby a mám obrovskou chuť zde pokračovat a navázat na loňskou sezonu, která byla vysoce emotivní,“ dodal trenér, jenž Slovácko vytáhl v sezoně 2017/18 z předposledního místa tabulky a loni s ním poznal chuť pohárové Evropy.

Zajímavé utkání čeká obránce Tomáše Břečku, který v minulosti oblékal právě jablonecký dres. „Poprvé jedu do Jablonce jako soupeř. Pořád tam mám kamarády, na Jablonec vzpomínám hodně v dobrém. Máme Jablonci z podzimu co vracet, jsme v nabitém programu utkání nezvládli a prohráli 0:2,“ vzpomínal v předzápasovém rozhovoru Břečka: „Jablonec chytil formu, také z toho důvodu bude pro nás složitější. Osobně jsem čekal, že budou hrát o první šestku.“