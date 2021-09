„Mrzí nás, že jsme nepřidali druhou branku. I tak jsme spokojení, zasloužili jsme si vyhrát,“ dodal Pilař. „Po té penaltě jsme trochu vypadli z rytmu, postupem času jsme se do toho dostali. Hrát proti deseti je ošidné, soupeř měl dvě šance. Já jsem ale šťastný, že jsme vyhráli,“ uzavřel vše Petr Rada.

Právě Pilař proměnil v 52. minutě penaltu. Předcházela jí klukovina hostujícího kapitána Camory, který zahrál vědomě rukou a byl navíc vyloučen. „Byl tam dobrý centr do vápna, jasná ruka, penalta,“ podotkl Pilař.

Jediná branka hodně bojovného zápasu padla na začátku druhého poločasu. V tom první předvedl Jablonec velmi dobrý výkon, chyběly tomu jenom góly. „První poločas byl z naší strany velmi dobré, soupeře jsme do větší šance nepustili,“ liboval si Petr Rada, jablonecký kouč. „Škoda, že jsme v první půli nějakou branku nedali,“ litoval Václav Pilař.

Tři body na úvod. Hodně cenné. Fotbalisté Jablonce vstoupili do skupiny D Evropské konfederační ligy skalpem rumunského celku CFR Kluž. Doma vyhráli 1:0.

