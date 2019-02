Jablonec n. N. – Prvoligový Jablonec ani v druhém zápase nedokázal porazit opavského nováčka. V jarní odvetě se body na Střelnici dělily, když čtyři minuty před koncem srovnával na konečných 2:2 Smola. „Šest minut před koncem vedeme 2:1 a nedokážeme zápas dotáhnout do vítězného konce,“ řekl po utkání naštvaně záložník Vojtěch Kubista.

Můžete zhodnotit zápas?

Co říct? Zklamání… Dvakrát vedeme a dvakrát si necháme dát vyrovnávací gól a přitom po našich chybách. Byl to těžkej zápas, ale když vedeme v 85. minutě 2:1, tak jsme to měli urvat do vítězného konce.