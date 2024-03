Úvodní tlak hostů domácí brankář Němec se štěstím nadvakrát zlikvidoval. Jablonečtí postupem času zvýšili aktivitu, snažili se i dlouhými nákopy překvapit ústeckou obranu. Tím se však otevřela důsledná jablonecká obrana a přišla velká šance Ústí. Brankář Kotlina střelu vytlačil na roh. A stejně výborně svůj tým podržel i při šanci Černého ve 30 minutě. Do konce prvního poločasu se pak ani jeden tým nedokázal prosadit, a tak do druhé půle se šlo za stavu 0 : 0.

Domácí se opět snažili být aktivnější, ovšem ten, kdo gólově udeřil, byl Jablonec. Po rohovém kopu se odražený balon dostal ke Gešimu, který nezaváhal a v 53. minutě poslal svůj tým do vedení. Domácí se potom snažili ještě více tlačit dopředu, přidali i na tvrdosti, hlavně zákrok Březiny na Gešiho byl hodně na hraně a domácí hráč byl za něj „odměněn“ žlutou kartou.

Rezerva Jablonce ladila formu v Turnově. Už ji čeká první mistrák proti Ústí

A proti dobře hrající hostující obraně zatím domácí nenašli žádnou zbraň. Šance naopak přišla na druhé straně, když Bredou dobře zahraný trestný kop s potížemi zlikvidoval brankář Němec. V 80. minutě se dočkali domácí, když střídající Deo střelou, která se otřela o tyč, překonal jabloneckého brankáře a srovnal na 1 : 1.

Snaha obou týmů strhnou vítězství na svoji stranu vyzněla na prázdno, a tak zápas skončil remízou. Jablonečtí si sice odvážejí bod z hřiště soupeře, ale mrzet je mohou neproměněné šance, které předcházely vyrovnávacímu gólu domácích.

"Jeli jsme do Ústí, které změnilo kádr a vyhlásilo boj o postup do druhé ligy. Je to jeho cíl pro jaro. Soupeř kvalitně posílil na třetí ligu zvučnými jmény. Jeli jsme tam s respektem. Klukům jsme zdůrazňovali, že, když budeme hrát ten "náš" fotbal, tak můžeme uspět A to se od začátku potvrdilo. Hráli jsme kvalitní utkání, remíza je zasloužená. Ústí sice mělo v některých fázích více ze hry, ale na gólové šance jsme vyhráli my. Bod je pro nás výborný, jsem spokojený, výkon celého týmu byl kvalitní. Výsledek, bod zvenku, navíc u favorita, beru. Ale takový malý červíček v hlavě, že jsme mohli brát i body tři, určitě je. K vidění u našeho týmu byly některé velmi kvalitní individuální výkony. Bylo to utkání také s výbornou atmosférou. Hráli jsme večer pod světly, poprvé na jaře na přírodní trávě. Doma trénujeme na umělce. Přišlo tisíc dvě stě diváků. Na začátku zazněla hymna. Kluci si užili zvláštní, na třetí ligu slavnostní atmosféru. Páteční podvečer se nám povedl. Hráče jsem pochválil, pogratuloval jsem jim. Ale dál půjdeme samozřejmě s pokorou," zdůraznil trenér jablonecké rezervy Benjamin Vomáčka.

Další mistrovské utkání už sehrají jeho svěřenci na domácí půdě. V sobotu 9. března přivítají soupeře z Pardubic. Získaný bod v Ústí chtějí potvrdit a připsat si hned tři.

FK VIAGEM Ústí nad Labem : FK Jablonec B 1 : 1 (0 : 0)

FK VIAGEM Ústí nad Labem: Němec – Bouguetouta, Březina, Buneš, Černý, Červenka, Čičovský, Hyčka, Kučera, Mareš (C), Spychka

Náhradníci: Četverik, Čítek, Dao, Jiránek, Tarasenko, Trenda, UličnýFK Jablonec B: Kotlin – Breda, Gaši, Karban, Kubát, Kubín, Malý, Ritter, Velich, Vošahlík (C), Werani

Náhradníci: Diviš, Hanzlíček, Hušek, Nykrín, Reiner, Svoboda

Rozhodčí: Šmat – Melničuk, Jati