Když byl „Vondy" malý, dal se prý opít rohlíkem. Pod stromečkem netoužil mít kupu dárků, stačilo mu to, co nejvíc miloval - fotbalové věci. „Měl jsem vždy ze všeho radost. Nejvíc jsem dostával míče, kopačky, prostě věci na fotbal. Mám ségru, takže to rodiče museli udělat tak, abychom měli oba stejný počet dárků, aby někdo z nás nebyl ukřivděný," usmívá se pětatřicetiletý odchovanec Sokolova.