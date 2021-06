Útočník FK Jablonec Martin Doležal stále zůstává na soupisce týmu.. Jak si trenér Petr Rada váží toho, že mu v týmu zůstává excelentní střelec třinácti gólů v jedné sezóně? „Je škoda, že Martin byl dlouho zraněný. Když by byl zdravý, určitě by gólů dal i víc. Jsme rádi, že tady je, že nám takhle pomáhá. Není to jen o téhle sezóně, ale o celém jeho působení v jabloneckém dresu. Samozřejmě si myslím a vím, že nabídky měl, a to nejen z naší ligy, ale i ze zahraničí, o kterých jsme věděli. Ani já, ani klub jsme mu nebránili. Já žádnému hráči nebráním, pokud chce jít ven nebo má lepší nabídku. Ale Martin vždycky zvážil situaci tak, že se mu do toho nechtělo,“ uvedl k Dolimu kouč týmu.

Peníze nejsou všechno

A kouč dodal, že Martin Je jiný než ostatní. Nekouká jen na ekonomickou stránku, ale i na to, jestli je rodina spokojená. „Jeho paní, co vím, je zapálená do koní. A tady k tomu má určitě podmínky. Možná i to sehrálo roli, když se Doli rozhodoval. A možná, že se Martinovi nechce do nějakého rizika ven. Kdyby se ozval někdo tady, tak by na to možná zareagoval. Ale my jsme rádi, že kope za nás,“ uvažoval o Martinu Doležalovi trenér. Spousta lidí, když se Doli zranil, ho už odepisovala. Pochybovala, že se dostane zpátky do formy. A opak byl pravdou. „Vím, že se říkalo, že se Martinovi forma už nevrátí. I já jsem si to někdy říkal, když jsem ho dával do hry a nešlo to: „Ten věk, jen aby nepřišlo další zranění.“ Ale on sám, svojí pílí a nabuzením, to zvládl.

Skuhravý mu pomohl

Také hodně pomohlo to, že přišel David Skuhravý. Ten si ho vzal po kondiční stránce a hodně mu pomohl. Ale hlavně to bylo o Dolim. Věřil si. A když tu šanci dostal, tak se znova vrátil do své pohody,“ řekl k návratu Doležala po zranění. Zdůraznil také, že za dobu, po kterou hraje Doli za Jablonec, odvedl mnoho práce. A bez ohledu na to, že už je v jiné věkové hranici, než mladší spoluhráči. Připomenul, že výkonnostně šel Doli hodně nahoru, dostal se i do reprezentace.

Odchod=komplikace

„Myslím, že pokud bude zdravý, tak ještě nějaký roky tady odvede. Samozřejmě, pokud bude nabídka a bude o něj zájem, tak bude na něm, jestli to bude chtít zkusit někde jinde. Ale když ho vidím na tréninku, tak si myslím, že je spokojený, a to jak po stránce privátní, tak fotbalové. Doma jsou spokojení a on je spokojený s jarními výkony,“ konstatoval Rada. Má radost z toho, že Doli v týmu hraje dál. „Pokud by odešel i on, tak by to byla velká komplikace. To by nám odešlo vlastně dvacet sedm gólů. Já si nechci stěžovat, už jsem byl napadený, že stále jako Jablonec brečíme, že nám prodávají hráče. Tak to ale není. Pro nás je to naopak vyznamenání, že hráči odcházejí. Nikdy jsme nebrečeli, jen jsme říkali, že přichází obměny kádru,“ vysvětlil kouč jabloneckého mužstva.