Přes 90 tisíc za výlet na Ligu mistrů do Mnichova, na další dokonce téměř 120 tisíc. 100 tisíc za let z Prahy do Brna na „prý“ neodkladnou schůzku. Bývalý předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta tuze rád využíval leteckou taxislužbu. Na případ upozornil web iRozhlas.cz.



Bývalý ministr a známý politik ČSSD Karel Březina je vídán na prakticky každém zájezdu českého národního mužstva. Na sobě reprezentační tričko, vždy v družném hovoru s funkcionáři.

Traduje se o něm, že pro fotbal lobbuje. Jenže to nebývá zadarmo, že.

Nejezdil však jen na duelu nároďáku, Miroslav Pelta ho podle vyšetřovatelů vzal i na zápas Ligy mistrů do Mnichova v roce 2017.



„Vždycky jsem s sebou bral lidi, kteří mají nějakou hodnotu. Buď že nám mohou pomoct u nějakých subjektů zajistit finance, nebo jsou z firem, které už ty finance dodávaly. Bral jsem i lidi ze samospráv, abychom jim ukázali, jak vypadá velký fotbal, a přemlouvali je, aby se začalo (jednat) o pořádným stadionu,“ vysvětlil Pelta webu irozhlas.cz.



„Nemyslím si, že by to byla nějaká rozmařilost nebo hýření penězi,“ ohradil se.

Existenční problémy Pelta, jenž o skutečnění cest leteckým taxi rozhodoval sám, vyrazil v roce 2015 například také z Prahy do Brna, kde s představiteli města jednal o výstavbě svého stadionu. Jindy do Ostravy. Cest bylo celkem 34, sama asociace jich platila čtyřiadvacet. Deset spadlo na účet marketingové společnosti STES, dceřinné firmy asociace.



„Platilo se to ze zvláštních zdrojů, FAČR má jednu velkou výhodu, jen ze členských příspěvků má 60 milionů ročně,“ objasnil Pelta.

To je ale problém. Pro členy svazu rozhodně nejde o příliš přívětivou informaci. Dospělí zaplatí ročně 200 korun do společné kasy, děti stovku. Některé kluby přitom mají existenční problémy a nyní se dozvědí, že byly finance z příspěvků využity na cesty na Ligu mistrů.

Jaké budou reakce?

KAŽDÝ MÁ JINÝ POHLED

„Já mám nato možná jiný úhel pohledu než mnoho členů FAČR, a to z pozice toho kdo pro fotbal, a né jen pro fotbal shání finance. Já nevidím úplně do účetnictví FAČRu, ale pakliže jdou členské příspěvky se sponzorskými financemi na jeden účet, tak je to jeden účet a cesty se tak platily ze sponzorských peněz. A že jich pan Pelta dokázal pro FAČR sehnat víc než kdokoliv před ním jiný – vyjma pana Chvalovského, který si je ovšem půjčil v KB.

To, že pan Pelta tyto peníze sehnal je o tom, že se pohyboval ve vyšších sférách podnikatelského a politického prostředí a k tomu patří i určitý nadstandart, který se jeví jako něco co nemusí být.

Pakliže se chcete prezentovat jako silný partner, tak se musíte určitým způsobem i prezentovat nehledě nato, že aby dostal třeba významného mezinárodního sponzora někam na fotbal, tak jestli si někdo myslí, že s ním pojede do Mnichova autem, tak se mýlí. Někteří vrcholní manažéři mají čas rozplánovaný na hodiny a on nebude trávit dva dny v autě.

Zkušenost s tím, že by mě někdo pozval na fotbalové utkání reprezentace nemám, ale kdyby mě někdo pozval, tak bych možná jel. Já sám ze své manažérské funkce zvu rovněž lidi úměrné mému postavení na nějaké akce. Mám pro to dva důvody, buď od těchto lidí něco budu v budoucnu chtít, nebo je to jako poděkování, že pro mě, resp. pro firmu, něco udělali.

Rozumím tomu, že něco jiného je to čistě v privátní sféře a něco jiného je, když zvu někoho ze státního sektoru, tam je to už na určité hraně, kterou musí posoudit obě strany, zda je to morální.

V obchodě se pohybuji více jak 25 let a možná neznám firmu, která by nějakým způsobem nelobovala. Pro příklad nemusím chodit daleko, pakliže získávám nějaké peníze pro fotbal v Pěnčíně, tak mi tyto finance poskytují firmy, které ani neví, kde Pěnčín je a s odpuštěním je jim to jedno, ale chtějí po mně, abych si to odpracoval v obchodě.“

Jaroslav Strnad, prezident FC Pěnčín