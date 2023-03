Jablonečtí fotbalisté slaví v dalším kole Fortuna Ligy důležité vítězství. Z Brna v neděli přivezli tři body za výsledek 1:2. Ve skupině o udržení svěřence trenéra Horejše vystřídá právě Zbrojovka.

Jablonec vyhrál v Brně | Foto: fkjablonec.cz

Jablonec prokázal formu a před reprezentační pauzou dokázal otočit ve svůj prospěch nepříznivě se vyvíjející zápas v Brně. Náš tým nakonec vyhrál na půdě Zbrojovky 2:1 po obratu a gólech Chramosty a Považance.

Jedinou změnu oproti vítěznému zápasu s Hradcem Králové udělal kouč Horejš pro zápas v jihomoravské metropoli, Patráka nahradil v základní sestavě Surzyn.

Jablonec začal náznaky šancí, nejdříve neprocpal Šulc míč na Chramostu do vyložené šance, vzápětí se uvolnil před domácím vápnem Považanec, jenže než stihl zakončit, byl domácími odzbrojen. Po prvním rohovém kopu hlavičkoval mimo stoper Martinec. V další akci se uvolnil středem hřiště záložník Šulc, zakončil však přesně do míst, kde stál brankář Berkovec. Po čtvrthodině hry rozehrála naše obrana špatně od vlastní branky a Zbrojovka zásluhou nejlepšího střelce Řezníčka orazítkovala pravou tyč Hanušovy brány! Řezníček byl znovu v permanenci o dvě minuty později, to ho do zakončení vyslal Šural, ale jablonecké barvy podržel dobrým zákrokem gólman Hanuš. Při dalším střeleckém pokusu domácích mířil Ševčík od penaltového puntíku vedle naší svatyně. Po půlhodině hry rozehrál nepřesně na půlce hřiště Chramosta a vyslal tak do protiútoku Ševčíka, který naštěstí minul o metr vzdálenější tyčku Jablonce!

Jablonec se po delší odmlce připomněl znovu ve 32. minutě, do zajímavé šance se dostával útočník Sejk, jenže ho zradil špatný druhý dotek. Gólový moment se zrodil na Srbské až pět minut před poločasem, Ševčík se efektně zbavil dvojice bránících hráčů a pak posadil míč na hlavu nevysokého Alliho, který rybičkou poslal míč k tyči jablonecké branky 1:0!

Do poločasu se hosté zmohli už jen na nepřesné zakončení Chramosty a hlavičku Polidara lapil brankář Berkovec.

Do druhého dějství poslal kouč Horejš na plac místo Surzyna Jovoviće. Černohorský reprezentant byl na hřišti sotva dvě minuty, když dostal průnikovou přihrávku od Martince, na penaltě našel Chramostu, který střelou mezi nohy brněnského obránce k tyči vyrovnal stav na 1:1!

V 65. minutě vyzkoušel Berkovcovu pozornost střelou ze střední vzdálenosti Považanec. V 67. minutě předvedli Jablonečtí parádní akci po které šli do vedení. Chramosta narazil do vápna Považancovi, který se nádherně opřel do míče a vymetl pavučinky brněnské branky – 1:2!

Zbrojovka reagovala na nepříznivý vývoj hned trojím střídáním. Prakticky z protiútoku pálil právě střídající Rogožan, do střely mu ale stačili skočit jablonečtí obránci. Ve zbytku zápasu už pálil po rohovém kopu nepřesně Alli. Víc toho už Jablonečtí Zbrojovce nedovolili a připisují si třetí důležité vítězství v řadě, tentokrát v poměru 2:1.

Jablonec bere třetí výhru v řadě! Důležité vítězství na půdě Zbrojovky Brno hodnotí trenéři obou celků, David Horejš a Richard Dostálek.

Zachmuřený dorazil na pozápasovou tiskovou konferenci domácí lodivod Richard Dostálek. „Zápas jsme bodově nezvládli díky nekvalitě v prvním poločase. Byl tam totiž z naší strany tlak a několik dobrých příležitostí. Ani Řezníčkovi to moc nelepilo. Sice jsme šli do vedení, ale nevstoupili jsme dobře do druhé půle. Nechali jsme si zaběhnout Jovovice a ten dal pod sebe a soupeř vyrovnal. Ta situace byla lehce bránitelná. Ta zpětná přihrávka měla oči. Pak už byla kvalita na straně soupeře.Když už jsme získávali půdu pod nohama, rozhodl druhý gól. Kvalita a chytrost soupeře, který rozkouzkoval hru. Do tlaku už jsme se moc nedostali a prohráli. Mrzí mě, že jsme doma znovu neuspěli,“ řekl kouč Brna.

Naopak třetí vítězství v řadě těšilo jabloneckého trenéra Davida Horejše, náš celek poskočil na devátou příčku s 29 body a odloženým zápasem k dobru. V Brně se však pro Jablonec nevyvíjel zápas dobře. „Sehráli jsme tu dva rozdílné poločasy. V tom prvním bylo moc nepřesností, kazili jsme v přechodové fázi. Spokojeni jsme nebyli. O poločase jsem musel trochu zvednout hlas. Věřil jsem tomu, že to tu můžeme zvládnout,“ řekl k první půli jablonecký kouč a pokračoval hodnocením druhého poločasu. „Náš výkon pak už snesl parametry. Důležitá byla brzká branka na 1:1, pak jsme přidali vítězný gól a soupeře jsme už do vyložené šance nepustili. Hráli jsme to, na co naše mužstvo má. Je to pro nás povzbuzení do další práce. Panuje u nás spokojenost s výsledkem a jsem moc rád, že jsme navázali výsledkově na Hradec. Měli jsme spousty nemocných hráčů, někteří hráli se sebezapřením. Kabinou nám totiž obrovsky projela viróza. Zasáhlo to i nás trenéry. Některé hráče to trápilo i přes týden. Dobře se necítil dnes ještě ani Chramosta, ale prostě to musel odehrát,“ prozradil na tiskové konferenci kouč Jablonce. Jabloneckému kouči se povedlo oživit hru poločasovým střídáním, když vyslal do hry živého Jovoviće. „Vnesl tam kvalitu v meziprostorech. Prostory se nám tam otevíraly už v prvním poločase. Jovo taky prodělal virózu, počítali jsme s ním v průběhu zápasu. Byla tam energie a kvalita z jeho strany. Udělal první gól, a zase týmu pomohl. Ddvedl maximum. Potřebovali jsme rychle otáčet hru. Kluky jsem hlavně o poločase nabádal, aby zklidnili hru,“ zakončil spokojený kouč Jablonce.

FC Zbrojovka Brno - FK Jablonec 1:2 (1:0)



Branky: 40. Alli (M. Ševčík) – 47. Chramosta (Jovović), 67. PovažanecKarty: 2. Nečas (BNO), 51. Mo. Tijani (BNO), 79. Granečný (BNO), 90+1. Šural (BNO) – 8. Polidar (JAB), 15. Hübschman (JAB), 61. Martinec (JAB), 73. Sejk (JAB)

Držení míče: 51 % : 49 %.

Střely na branku: 6:6. Střely mimo: 4:5. Rohy: 5:6. Ofsajdy: 0:4. Fauly: 12:9.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Hrabina, Šural, Mo. Tijani, Divíšek (71. Granečný) – Texl (85. Hlavica), Falta – Alli, M. Ševčík (71. Rogožan), Nečas (71. Fousek) – Řezníček (C).

Náhradníci: V. Hrubý – Štěrba, Koželuh, Blecha, Hladík.

FK Jablonec: Hanuš – D. Souček, Král, Martinec, Polidar (90+4. Černák) – Šulc, Považanec, Hübschman (C), Surzyn (46. Jovović) – Sejk (90+2. Štěpánek), Chramosta (86. Ikaunieks).

Náhradníci: Surovčík – Heidenreich, Akpudje.



Rozhodčí: Batík – Caletka, Váňa