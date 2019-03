Do sestavy Viktorie se po dvouzápasové absenci zaviněné karetním trestem vrátil kapitán Roman Hubník, který ještě před utkáním s Jabloncem převzal dres s číslem 250 – tolikrát zkušený obránce nastoupil v české nejvyšší soutěži. Dres s číslem 350 pak dostal další zkušený zadák Viktorie David Limberský.

V prvních dvaceti minutách se hrálo mezi šestnáctkami, diváci neviděli ani jednu střelu na branku.

K první ráně se odvážil až ve 22. minutě plzeňský záložník Roman Procházka a hned z toho byl gól - centr Havla před branku jablonecká obrana odvrátila, míč ale před šestnáctkou zachytil Procházka a skákavou střelou ze dvaceti metrů nachytal gólmana Hrubého – 1:0.

Ve 33. minutě mohlo být vyrovnáno. Z nenápadného útoku zacentroval z levé strany před plzeňskou branku Kubista, hlavičkoval Doležal a překvapeného Hrušku zachránila tyč.

První velkou šanci ve druhém poločase měli hosté. Po nedorozumění v domácí defenzivě běžel Trávník sám na Hrušku, plzeňský gólman pádem pod nohy míč vyrazil jen k Doležalovi, ale ten z těžké pozice balon do prázdné branky neposlal.

Viktoria byla pod tlakem soupeře a stadionem se ozývalo: „Kluci, bojovat!“

Jablonec byl ve zbytku zápasu lepším týmem, Viktoria ale několik nebezpečných závarů před vlastní brankou přečkala a těsné vítězství uhájila.

Hlasy po utkání

Pavel Vrba (trenér Plzně): „Potkali jsme mužstvo, které bylo velmi dobře organizované a na zápas kvalitně připravené. Měli jsme i trochu štěstí, když jsme vlastně z první střely dali gól a díky němu jsme vyhráli. Jablonec nás neustále atakoval, byl to velmi těžký soupeř. My jsme v obraně neudělali chybu. Začátek zápasu byl z naší strany živější, ale od vedoucí branky jsme hráli spíše za balonem a až na jednu situaci po našem nedorozumění jsme soupeři další šance neumožnili. Zápas s Jabloncem nás může dostat do větší pohody před dalším těžkým utkáním na Spartě. Hráči teď dostanou po velmi náročném programu dva dny volna. Na zápas se Spartou se chceme co nejlépe připravit.“

Petr Rada (Jablonce): „Prohra nás bolí o to více, protože jsme prohráli po ještě lepším výkonu než v Mladé Boleslavi v minulém kole. Domácí měli jednu střelu na bránu za celý zápas, diktovali jsme tempo hry a Plzeň jsme ve druhé půli k ničemu nepustili. Opět jsme prokázali, že mužstvo má sílu, mrzí mě jen, že jsme v Plzni nebodovali. Musíme v těchto výkonech pokračovat a přidat branky, které nás dříve zdobily.“

Roman Procházka (záložník Plzně): „Jsme spokojení se třemi body. Věděli jsme, že Jablonec je kvalitní mužstvo a že nás čeká těžký a náročný zápas, což se i potvrdilo. Naštěstí nám stačil k výhře jeden gól. Asi to nebyl fotbal lahodící oku diváka, ale ve druhém poločase jsme to ukopali, ubojovali, což je důležité. Poučili jsme se z podzimního porážky v Jablonci a věděli jsme, že takové utkání už nesmíme zopakovat. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli vítězně. Za gól jsem samozřejmě rád, ale pro mě to není nejdůležitější. Rozhodující jsou vítězství a tři body. Kdo dá gól, je mi v podstatě jedno.“

Martin Doležal (útočník Jablonce): „Naše hra byla dobrá, bohužel jen po šestnáctku. Měli bychom zlepšit centry i finální fázi. Bylo těžké se prosadit přes plzeňské stopery, ve vzduchu jsou Hubník s Pernicou výborní, velmi dobře to odbránili. Vytvořili jsme si šance, trefil jsem tyčku, bohužel nám to tam ale nepadá. Když nedáte gól, nemůže vyhrát. Budeme na tom muset ještě více zapracovat.“

Viktoria Plzeň – FK Jablonec 1:0

Poločas: 1:0. Branky: 22. Procházka . Rozhodčí: Marek – Kubr, Hock. ŽK: Procházka, Limberský – Sobol, Považanec. Diváci: 8975.

Viktoria: Hruška – Havel, Hubník, Pernica, Limberský – Procházka, Hrošovský – Kayamba (61. Pačinda), Hořava (88. Brabec), Kovařík – Beauguel (54. Bakoš). Trenér: P. Vrba.

Jablonec: Hrubý – Holeš, Hovorka, Břečka (88. Chramosta), Sobol – Kubista – Acosta (86. Pleštil), Trávník (83. Pilík), Považanec, Vatajelu – Doležal. Trenér: P. Rada.