Před zahajovacím hvizdem rozhodčího celý stadion tleskal Tomáši Hübschmanovi, který v dresu Jablonce strávil jedenáct let a byl při mnoha úspěšných i neúspěšných kapitolách jabloneckého fotbalu. Rozloučit se s ním a hlavně mu poděkovat, přišli, v čele s majitelem klubu Miroslavem Peltou, i kamarádi, přátelé, bývalí spoluhráči a také trenér, který mu dal první profesionální šanci, Jaroslav Hřebík.

A pak už bývalý kapitán týmu pozorně sledoval, co se děje na hrací ploše.

Domácí, čtvrtí v tabulce, ale chtěli ukázat, že jejich postavení a výsledky nejsou náhodné. A tyto skutečnosti přilákaly na stadion rekordní návštěvu. Dorazilo pět a půl tisíc fanoušků. A moderátor mohl po dlouhé době hlásit VYPRODÁNO!

Hodně velká část z tohoto počtu byli fanoušci Sparty. A hlavně kvůli nim probíhaly v okolí stadionu již před zápasem policejní manévry. A kdo přijel na utkání déle než půl hodiny před začátkem, tak už nezaparkoval. V okolí stadionu bylo prostě „obsazeno“, včetně parkoviště u nedalekého nákupního centra. Všem těm fanouškům od začátku předváděla obě mužstva výborný a dramatický fotbal.

Sparta nastoupila do utkání se sedmi změnami v sestavě oproti poslednímu pohárovému utkání, nicméně to nic neměnilo na její pozici favorita. Domácí ale za hosty nijak nezaostávali. Vysokým presinkem dělali sparťanům problémy v rozehrávce. A po úvodu, který patřil hostům, postupně hru vyrovnali. A nechyběly ani šance. V té největší Hollý ve 23. minutě pálil pouze do gólmana hostí Vindála. A tak to byli fandové hostí, kteří měli možnost jásat nad gólem v síti soupeře. Postaral se o to Haraslín, který ve 38. minutě přesnou střelou k pravé tyči nedal domácímu Hanušovi šanci a poslal Spartu do vedení. S jednobrankovým vedením šla Sparta do druhého poločasu.

Jenže hned na jeho začátku mohlo být srovnáno! To Preciado zahrával malou domu, jenže si nevšiml, že brankář Vindál stojí někde jinde. Míč ale branku těsně minul. Jablonec pak byl tím, komu patřila první patnáctiminutovka druhé půle.

Během této doby se vyznamenali fandové ve sparťanském sektoru. Po použití pyrotechniky zahalil stadion hustý dým, a tak se čekalo, až bude „jasno“. A když se rozptýlil, přišel výbuch radosti v domácím „kotli“. To Puškáč šikovně přehodil hostujícího Vindála a chvíli se zdálo, že je vyrovnáno. Nebylo. Po zásahu VARu rozhodčí gól pro předchozí faul odvolal.

Ke slovu tak přišla Sparta, která se zásluhou Tuciho dočkala druhé branky. Preciado poslal prudký střílený centr z pravé strany a volný Tuci zblízka nezaváhal. Sparta si pod dojmem dvoubrankouvého vedení začala myslet, že je hotovo, že zápas už jen dohraje. Jenže výborně hrající domácí se nevzdávali a v 89. minutě se domácí fandové dočkali odměny. Martinec snížil na rozdíl jedné branky.

Rozhodčí přidávali kvůli přerušení celou desetiminutovku a v ní se Sparta hodně bála o výsledek. A často se zachraňovala jenom za cenu odkopů a využívala všech možností ke zdržování. Nakonec se jí ale vítězství podařilo uhájit. Ovšem výborně hrající domácí ukázali, že jsou úplně jiným týmem, než byli v několika předchozích sezónách. A že jim, jak to zatím vypadá, změna kouče sedla. A proto se také od fanoušků zaslouženě dočkali ovací, jako kdyby tři body zůstaly na Střelnici.

FK Jablonec : AC Sparta Praha 1 : 2 (0 : 1)

Branky: 89. Martinec (Fortelný) – 38. Haraslín (Tuci), 68. Tuci (Preciado)

FK Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Martinec – D. Souček (86. Hurtado), Nebyla (66. Suchan), Beran, Čanturišvili – Hollý (78. Fortelný), Puškáč (78. Krulich), Alégué (66. Kanakimana).

AC Sparta Praha: Vindahl – Ross, Pavelka (C) (61. Panák), Zelený (73. Sørensen) – Preciado (73. Ryneš), Sadílek, Solbakken, Wiesner – Krasniqi, Tuci (86. Olatunji), Haraslín (61. Birmančević).