Postavení v tabulce jasně favorizovalo hosty z Jablonce, jenže právě to postavení velí domácí Zbrojovce bodovat za každou cenu. A v její prospěch hovořil i výsledek posledního vzájemného utkání. V Jablonci na podzim Brněnští 1 : 0 vyhráli.

Dnešní utkání začali lépe hosté a už v šesté minutě se radovali ze vstřelené branky. Ale předčasně, předcházel jí totiž ofsajd. Aktivita zůstala na kopačkách Jabloneckých a v 10. minutě se již radovali oprávněně. Po rohovém kopu a ráně do břevna se nejlépe zorientoval před domácí brankou Pleštil a poslal od břevna odražený míč do domácí sítě.

O dvě minuty později mohlo být ještě veseleji, hostující Schranz však v šanci neuspěl, domácí gólman Folder svůj tým podržel. Ve dvacáté minutě poklidnou převahu Jablonce přerušila ostrá rána Přichystala a hosty od vyrovnání uchránilo břevno Hrubého branky. Poté se hra poměrně vyrovnala a po dlouhé minuty se nedělo, až na zranění a střídání domácího Šurala, nic zvláštního. A ve stejném duchu, bez výraznějších šancí, se dohrál první poločas.

Do druhého nastoupili domácí se třemi změnami v sestavě, nicméně více měli balon na svých kopačkách hosté. Ve 48. minutě pak musel situaci ve vápně Zbrojovky posoudit videorozhodčí, na penaltu to ale nebylo. Zbrojovka poté přeci jen přidala a byla častěji před brankou hostů. Do výraznější šance se ale nedostala.

V 59. minutě lehce zahrozila po rohovém kopu, střela Fila ale minula prostor mezi tyčemi. Jinak to mohlo být v 66. minutě, když po centru Moravce hlavičkoval z dobré pozice Růsek – ale jen do rukou hostující brankáře Hrubého.

A otřepané fotbalové „nedáš – dostaneš“ stále platí. Po minutách, kdy se zdála být Zbrojovka nebezpečnější a častěji před brankou hostí přišel její úder. V 73. minutě se dostal před domácího Foldera Zelený, brněnský brankář sice dokázal jeho pokus vyrazit, avšak pouze ke Schranzovi, který „ uklízel“ míč do odkryté branky. Situaci a branku pak posvětil VAR.

Stav 0 : 2 nemusel trvat dlouho – domácí střídali a střídající Hladík se hned po svém příchodu na hřiště uvedl pěknou střelou na vzdálenější tyč. Brankář Hrubý ale skvělým zákrokem vyrazil. A do hry domácích se začal pomalu vkrádat zmar. Ten mohl završit Schranz, jeho rána z voleje ale minula domácí svatyni. V samotném závěru se znovu ocitl v šanci domácí Hladík, Hrubý ale jeho pokus chytil.

Domácí se však z branky přeci jen radovali – v nastaveném čase propustila jablonecká defenzíva balon na nekrytého Fila a ten snížil na 1 : 2. Těsně před závěrečným hvizdem mohli ještě přidat branku Jablonečtí, Považance však vychytal Floder. I tak si ale vezou jablonečtí borci z Brana tři body a udržují si postavení v popředí tabulky.

FC Zbrojovka Brno – FK Jablonec 1:2 (0 : 1)

Branky: 90 +1. Fila - 10. Pleštil , 73. Schranz

FC Zbrojovka Brno: Floder – Pernica, Dreksa (C), Jakub Šural ( 32. Hlavica) – J. Sedlák, Bariš ( 46. Fousek) – Jan Moravec, Pachlopník, Štepanovský ( 46.Reiter) – Přichystal ( 46. Fila), Růsek.

FK Jablonec: V. Hrubý – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob – Pleštil ( 70. Haitl ), Považanec, Kratochvíl (88. Hubschmann ), Podaný ( 81. Smejkal ) – Doležal (C), Schranz (88. Hrubý R. ).

Rozhodčí: Hrubeš – Kotalík, Pečenka.