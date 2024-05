Poté, co si v minulém kole jablonečtí fotbalisté definitivně zajistili účast v příštím ročníku FORTUNA: LIGY, cestovali na trávník Českých Budějovic. Ty potřebovaly nutně bodovat, aby nespadly na poslední místo tabulky. A vykročily do utkání s odhodláním vybojovat tři body. Z jihu ale přivezli jen jeden za remízu 2:2.

České Budějovice - FK Jablonec | Foto: fkjablonec.cz

Pod větší tlak se jim však hosty z Jablonce dostat nepodařilo, první, velká šance přišla až ve dvacáté deváté minutě, kdy se v dobré pozici ocitl Suchan, hostující brankář Fendrich ale jeho pokus na dvakrát kryl. O čtyři minuty později již tak úspěšný nebyl. To dostal přihrávku do běhu domácí Ondrášek a prostřelil vybíhajícího gólmana hostí. Chvíli se sice čekalo na vyjádření VARu, ale gól platil.

A domácí naděje vzrostly o pět minut později, když z velmi podobné situace skóroval Tranziska a Dynamo vedlo 2 : 0. Z tohoto vedení se však Budějovice neradovaly déle, než dvě minuty a Náprstek z malého vápna nedal domácímu brankáři šanci – 2 : 1. Domácí obdržená branka zaskočila, Jablonečtí naopak převzali iniciativu a ve 43. minutě byli odměněni vyrovnávací brankou! To brankářem vyraženou střelu Polidara vrátil do sítě domácí branky Kratochvíl. Do kabin tak odcházely týmy za vyrovnaného stavu.

Fanoušci odpustili. Liga je v Jablonci zachráněná

V úvodu druhé půle měli nejprve příležitost hosté, ale Náprstek pálil mimo. V 54. minutě pak došlo ke kuriózní situaci, když se jablonecký brankář srazil se spoluhráčem, oba zůstali ležet a před budějovickými hráči byla prázdná branka. Tu však Trenziska přestřelil! Ve zbývajícím čase se snažily oba týmy strhnout na svoji stranu vítězství, šance přišly až v závěru. Ale ani jedna z nich, ať domácích nebo hostů, změnu stavu neznamenala. Jablonečtí si tak z jihu Čech vezou bod a Budějovice budou do konce bojovat o to, aby neskončily na posledním místě, které znamená přímý sestup.

SK Dynamo České Budějovice : FK Jablonec 2 : 2 (2 : 2)

Branky: 33. Ondrášek, 36. Tranziska – 38. Náprstek, 43. Kratochvíl