/FOTO, VIDEO/ Prvoligoví jablonečtí fotbalisté ve 2. kole nejvyšší soutěže remizovali 0:0 v Pardubicích. Východočeši bodovali poprvé v sezoně navzdory tomu, že hráli od 24. minuty v oslabení po vyloučení brankáře Antonína Kinského. Premiérový bod získali po porážce 1:3 v Mladé Boleslavi i svěřenci Radoslava Látala.

Nástup pardubických fotbalistů před utkáním s FK Jablonec. | Video: Deník/Tomáš Mach, Zděnek Zamastil

V největší jablonecké šanci orazítkoval tyč střídající hostující útočník Jan Chramosta, i proto skončilo utkání nepopulární bezbrankovou remízou.

„Nechtěli jsme tu prohrát. Hráči mají asi v hlavách to těžké vylosování, a chtějí co nejdříve uhrát tři body. Začátek máme těžký o to víc nás mrzí, že jsme dnes nezískali tři body,“ byl zklamaný kouč Látal.

Červená karta pro domácího gólmana byla podle něj jasná. „Tam nebylo co řešit. Pardubice přešly do jiného rozestavení a my jsme museli reagovat. Bohužel nám v druhém poločase nefungovala křídla a neprosazovali jsme se tam. Pardubice zhustily střed hřiště. Nějaké šance jsme si tam sice dokázali vytvořit, ale nenaložili jsme s nimi dobře. Jsme trošku zklamaní. Cítili jsme, že bychom mohli mít tři body, ale nevyšlo to. Ofenzíva byla dnes slabá. Když netrefíme z dobré pozice vůbec bránu a přestřelíme i tribunu, to se pak není co divit," řekl trenér FK Jablonec.

Jablonec přerušil sérii tří porážek v nejvyšší soutěži. Pardubice doma v lize neprohrály se sobotním soupeřem počtvrté v řadě, stále ale čekají na první gól v novém ligovém ročníku.

Domácí byli s bodem očividně spokojenější. "Kluci to odmakali. Šance si vytváříme, ale zatím nám to tam nepadá. Není dobrá vizitka, že jsme doma dostali dvě červené a nedali ani jednu branku. Ale zase jsme si udělali skvělej trénink práce bez míče,“ pousmál se pardubický kormidelník Radoslav Kováč.