Po dlouhých osmi letech opouštíteJablonec. Jaké budete mít vzpomínky na klub?

Bylo to krásných osm let. Našel jsem tu spoustu kamarádů a to i mimo fotbal. Jsem za to rád, že jsem tu zůstal tak dlouho. Celou tu poslední sezonu jsem cítil, že pokračování už tu asi nebude možné. Jsem ale rád za šanci, kterou jsou tu získal. A těch osm let, to je prostě paráda. Klub mi přirostl k srdci a vždycky mu budu fandit.

Vzpomenete si ještě někdy na sezonu 2014/2015, kdy jste přišel na Střelnici? Tehdy se tu skládal tým pod koučem Šilhavým, který měl začít novou klubovou éru.

Vzpomenu. Já jsem sem přišel jako takový neznámý brankář. Doufám, že jsem tu odvedl dobré služby. Za těch osm let, když nepočítám letošní sezonu, jsme byli vesměs třikrát třetí a dvakrát čtvrtí, takže to bylo krásných osm let a v nich hrozně moc zážitků.

Zažil jste s Jabloncem i výjimečné zápasy, třeba v Evropě.

Na to člověk nezapomene. Jak na zápas v Kodani, nebo jak jsme s Ajaxem měli tak blízko k postupu. Pak jsme šli do skupiny rovnou bez předkol, když zrovna byla ta šance. Třeba teď i ta Konferenční liga, i když jsem nechytal, to byl také parádní zážitek. Na to se nedá zapomenout.

Letos se sezona ale možná i díky účasti ve skupině hrubě nevyvedla. Byla velká úleva, když jste se v posledním kole nadstavby definitivně zachránili bodem ve Zlíně?

Byla to strašně velká úleva. Celá tahle sezona byla taková divná, vůbec nevím, proč k tomu vůbec došlo. Prostě jsme si to vyžrali až do posledního kola. Byly to velké nervy, protože ambice Jablonce jsou úplně někde jinde, než hrát o záchranu. Věřím tomu, že tato sezona byla z tohoto pohledu jen výjimečná a příští rok to bude zase něco úplně jiného a Jablonec uvidíme v první šestce.

Jaké budou vaše další kroky v kariéře?

Abych řekl pravdu, tak moc netuším. Jediné, co vím, že mi od zítra začíná práce doma (smích). Co bude dál, to uvidím. Myslím si, že se to teď nějak rozjede. Nějaké kontakty a naťukávání ze stran týmů by bylo, tak uvidíme. Rád bych ještě pokračoval, nejlépe v první lize, tak abych se sem do Jablonce ještě jako soupeř podíval. Teď momentálně ale nic slíbeného nemám.

Nepřemýšlel jste i nad trenérskou dráhou, tak jako to udělal třeba i Michal Špit?

Tak přemýšlel. Nějaké naťukávání tu bylo i s vedením Jablonce, ale nějakým způsobem jsem ještě nechtěl tu kariéru ukončit. Po tom všem, čím jsem si za ten rok a půl prošel, těmi zraněními a vším okolo, bych si chtěl ještě rok dva zachytat.