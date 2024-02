FK Varnsdorf – FK Jablonec 2:0

KS Karkonosze Jelenia Gora – FK Jablonec 1:6

Žižkov – FK Jablonec 5:3

FK Jablonec – Velké Hamry 5:2

FK Jablonec – Gol Gohan Sirjan FC 1:0

FK Jablonec – FK Novi Pazar 1:2

FK Jablonec – NK Veres Rivne



Posily:

BienVenue Kanakimana (Burundi) – křídelní útočník, 24 let, do FK přišel z Vyškova, kde hrál od roku 2019. Hostoval i v USA, Číně a Rakousku. Podepsal víceletý kontrakt



Sebastian Nebyla (Slovensko) – střední záložník, ročník 2002, reprezentant do 21 let. Jako mládežník prošel mládežnickými týmy ve West Ham United, od 16 let tam měl dvouletý kontrakt. Do Jablonce přišel na hostování z chorvatského NK Istria.

Odchody:

Vladimír Jovovič – přestup do Uzbekistánu (Sogdiana Jizzakh)

Ishaku Konda

Adrián Slávik (Kypr)

Davis Ukauneks

Který přípravný zápas byl nejvíc zajímavý a proč?

V prvním přípravném zápase na herním soustředění v Turecku porazil Jablonec gólem střídajícího Náprstka sedmý tým iránské soutěže Gol Gohar Sirjan 1:0. Jako zajímavý se může tento zápas označit proto, že rozhodčí rozdělil asi deset žlutých karet.

Novinky v klubu:

Žádné. Jen víc hráčů odešlo než přišlo.

Jak se těší nová posila?



Sebastian Nebyla:

"Celkově byly poslední dny hodně rušné, už jsem chtěl být co nejdřív s týmem a aby bylo vše uzavřené. Kluci mě přivítali hezky. Osobně jsem nikoho z týmu neznal, ale máme dost prostoru se lépe poznat," líčí své první chvíle v novém působišti ofenzivní záložník.