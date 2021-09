V prvních dvou utkáních I. ligy žen, kterými odstartovaly sezónu, nastoupily proti soupeřkám z Červeného Kostelce. A oba zápasy mladý jablonecký kolektiv vyhrál s přehledem 3: 0. O víkendu zajíždějí děvčata na palubovku soupeřek do Dobřichovic.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.