Největší porážkou v sezoně skončilo vystoupení na půdě vedoucího týmu soutěže. Jablonečtí v kombinované sestavě inkasovali od Slavie v Edenu celkem pět branek z toho dvě z penalt.

Hned několik otazníků řešil kouč Rada v sestavě pro sobotní klání na půdě největšího aspiranta na ligový titul. Vinou zranění, vykartování a domluvy s hráči hostujícími ze Slavie vyběhla na pažit vedoucího týmu soutěže hodně pozměněná sestava. Stoperskou dvojici v ní tvořili Štěpánek s Jeřábkem, levý kraj zálohy obstaral Kratochvíl, pravý Pleštil. Ve středu hřiště scházel kapitán Hübschman, vedle Považance tak dostali příležitost Hämäläinen a Pilík, do útoku kouč vyslal čekatele Chramostu. To domácí měli při výběru základní jedenáctky o mnoho méně starostí, přesto sáhli ke dvěma změnám, zraněného Ševčíka a Traorého nahradili Provod a Takács.

Jako první střílel z otočky domácí Stanciu, ale prostor jablonecké branky netrefil. Pár desítek diváků zatleskalo i pohotovému zakončení Takácse před naším vápnem, jeho střela bez přípravy se snesla těsně nad Hrubého břevno. Po čtvrt hodině hry Tecl zády k brance nabil Stanciuovi, do jeho zakončení ale skočil obětavě stoper Štěpánek. Stanciu měl záhy ideální střeleckou pozici z trestného kopu, balon zakroutil jen těsně vedle horního růžku naší svatyně.

Pak se po jablonecké pravé straně prosmýkl kolem Jeřábka Tecl, navedl si míč z úhlu až před Hrubého, jablonecký brankář však stačil míč z brankové čáry vytěsnit do bezpečí. Ve 20. minutě posoudil hlavní rozhodčí Královec v našem pokutovém území souboj Jeřábka s Teclem jako nedovolený a Stanciu přesně umístěnou střelou z penalty nedal Hrubému sebemenší šanci – 1:0.

Jablonec mohl záhy srovnat, Hämäläinen z vlastní půlky hřiště vyslal do sóla útočníka Chramostu, jenže ten nejdříve nastřelil blokujícího Takácse a vzápětí jeho druhý střelecký pokus brankář Kolář vytěsnil ramenem mimo své tyče. Hned poté se na druhé straně zaskvěl jablonecký brankář Hrubý, když u levé tyče vyrazil hlavičku nevysokého Tecla. I přesto Jablonec ještě do půlhodiny hry podruhé inkasoval, na pravé straně dostal až příliš prostoru Tecl, před brankou našel neobsazeného exjabloneckého Holeše, který zblízka zvýšil na 2:0 pro domácí.

Slavia se dál tlačila do zakončení a využívala k tomu především dlouhé balony na zabíhajícího Tecla. V další dobré situaci se zjevil opět Stanciu, tentokrát ho ale jeho pověstná technika zradila. Chvilku před poločasovou pauzou se šikovně a efektně na pravé straně hřiště uvolnil přes dvojici slávistů jablonecký Pleštil, ale po jeho přihrávce napálil Chramosta těžký a skákavý balon nad soupeřovu branku.

Šest minut po změně stran se Jablonečtí mohli dostat zpět do zápasu, Kratochvíl připravil šanci pro Pleštila, ten měl v náběhu dobře postavené i spoluhráče, jenže skvělý obranný zákrok mezitím stačil předvést Holeš a náš tým z výhody vytěžil jen rohový kop. To domácí byli efektivní, v 57. minutě Stanciu našel milimetrovým pasem Provoda mezi stopery, na míč nedosáhl Holík, Provod následně postupoval sám na brankáře a přidal třetí branku vršovického týmu.

Za další tři minuty nasadil při průniku do šestnáctky jesle Stanciu Štěpánkovi, pak přihrál na malé vápno úplně volnému Teclovi, pro kterého nebyl problém vsítit čtvrtý gól.

Za rozhodnutého stavu oba trenéři postupně prostřídali. Čtvrt hodiny před koncem poslal kolmou přihrávku Takács na Traoreho, kterého fauloval ve vápně stoper Štěpánek a kopala se druhá penalta. Střídající Helal z ní nekompromisní ránou do šibenice nedal brankáři Hrubému ani tentokrát šanci a zvýšil už na 5:0.

V závěru si ligovou premiéru odbyl na stadionu v Edenu jablonecký odchovanec Černák. Jablonec si ze Sinobo stadionu odvezl nejvyšší porážku v sezoně v poměru 0:5.

Jak se k utkání vyjádřili trenéři?

„Produktivita nás samozřejmě těší, rozhodující jsou ale získané body,“ říká Jindřich Trpišovský.

„Jsem rád, že jsme, kromě úvodní fáze zápasu do prvního gólu, kdy jsme se někdy ne úplně dobře rozhodovali a poztráceli tak hodně míčů, navázali na výkon z Boleslavi. Na začátku byla hra rozkouskovaná, hráli jsme ale dobře do defenzivy a měli jsme dobré reakce po ztrátě míče. Určitě nám hodně pomohl ten první gól, protože do té doby jsme své šance neřešili dobře, i když Laco Takács jednou pěkně vystřelil a Standa Tecl měl dvě dobré akce. Jak ale říkám, pomohla nám ta penalta, po které jsme se trochu uklidnili, přišel další gól a ve druhém poločase se náš výkon stupňoval. Nebyl to úplný ideál, spousta věcí mohla být naší strany lepší, celkově jsme však předvedli kultivovaný výkon,“

Dali jsme nejvíce gólů v sezoně, což je hezké, jedná se ale hlavně o vítězství za tři body, které jsou do tabulky to důležité a rozhodující. Nezáleží tolik na tom, jestli je to se čtyřmi, pěti nebo šesti góly. Produktivita nás samozřejmě těší, i když vítězství mohlo být ještě vyšší a v zápase bylo z naší strany několik nedotažených věcí, důležité pro nás ale bylo zvládnout utkání vítězně,“ přibližuje kouč Slavie.

Slavia hrála dobře, zato my propadali. Musíme se z toho oklepat a v úterním derby s Libercem zahrát úplně jinak,“ vykládal jablonecký trenér Petr Rada, jemuž na Slavii chybělo několik klíčových hráčů.

„Ale na to se nebudu vymlouvat výsledek mluví za všechno. Náš výkon nebyl moc kvalitní. Nechci říct, že v naší hře nebylo pár slušných věcí, ale víc věcí bylo špatných. Začátek jsme ještě jakž takž zvládali, jenže zbytečnou penaltou jsme se dostali do nevýhody, což Slavii nakoplo. Pak jsme po naší chybě dostali druhý gól, když jsme nechali volný prostor na pravé straně Slavie. Kdybychom za stavu 1:0 využili šanci, kterou měl Chramosta, možná by se zápas ještě zdramatizoval.“

Chybělo vám několik hráčů základní sestavy: někteří u vás hostují ze Slavie, další jsou zranění a třeba stoper Plechatý stál kvůli trestu. Bylo reálné v tomto složení proti lídrovi ligy něco uhrát?„Jistě. Na hřiště jdete za stavu 0:0 a v jedenácti hráčích. Změn v sestavě bylo víc, ale ti hráči jsou v kádru dlouhodobě. I když někteří hráli častěji a někteří míň. Nesehranost některých – hlavně u stoperů – byla znát a Slavia z toho těžila.“

Jak velká pro vás byla ztráta zraněného kapitána Tomáše Hübschmana?„Chyběl nám nejen Tomáš. Jeho přítomnost na hřišti je pro nás hodně důležitá, navazují na něj ostatní hráči, Považanec a další. Umí hru kočírovat. Mrzí mě, že jsme nekomunikovali mezi sebou. Kluci byli na hřišti jako mumie: nezajistili se, nepomohli si povzbuzením nebo upozorňováním na problematické situace. Škoda.“

Jak moc bude těžké oklepat se z pětigólového výprasku před úterním derby s Libercem?„Je to krátká doba, po dvou dnech tréninků zase hrajeme. Liberec vyhrál nad Slováckem a je na koni. Musíme se dobře připravit, je to derby. Dostali jsme větší příděl, ale porážky k fotbalu patří, musíme se z toho oklepat. Hrajeme doma a budeme chtít zvítězit," má jasno jablonecký trenér.

SK Slavia Praha - FK Jablonec 5:0 (2:0)

Branky: 21. Stanciu (pen.), 29. Holeš (Tecl), 56. Provod (Stanciu), 61. Tecl (Stanciu), 78. Júsuf Hilál (pen.)

Karty: 26. Kratochvíl (JAB), 85. Dočekal (JAB)

SK Slavia Praha: O. Kolář – Bořil (C), Kúdela (78. Frydrych), Zima, Coufal – Takács, Holeš (65. Traoré) – Masopust (65. Hellebrand), Stanciu (73. Júsuf Hilál), Provod – Tecl (65. Musa).

Náhradníci: Kovář – Frydrych, Hellebrand, Oscar, Musa, Júsuf Hilál, Traoré.

FK Jablonec: V. Hrubý – Li. Holík, Jeřábek, Štěpánek, Krob – Hämäläinen (77. R. Acosta), Považanec (C) – Pleštil (86. Černák), T. Pilík, Kratochvíl – Chramosta (66. Dočekal).

Náhradníci: Hanuš – R. Acosta, Černák, Breda, Peřina, Dočekal, Velich.

Rozhodčí: Královec – Nádvorník, Mokrusch (Ginzel)