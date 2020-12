V senzačním šlágru dalšího kola FORTUNA: LIGY na jablonecké Střelnici padlo pět branek a k vidění byl málo vídaný obrat z 0:2 na 3:2. Jablonec si tak užívá parádní čtvrtou výhru v řadě. A z vítězství se radoval také Jaroslav Zelený na pozici stopera. Ke čtvrté výhře přispěl pěknou střelou placírkou jedním gólem, proč ho ale moc neslavil?



Určitě se shodneme, že to byl zápas dvou rozdílných poločasů.

Určitě souhlasím, protože první půle z naší strany byla hodně špatná. Plzeň jsme snad vůbec neohrozili a měli jsme asi jen dva rohy. Viktorka na nás nalezla, hrála dobře do útoku a zaslouženě vedla. Aniž bych chtěl nějak shazovat náš výkon, tak mně nepřišlo, že by tam bylo nějaké stoprocentní zlepšení. Kluci, kteří přišli, nám pomohli se udržet na balonu.



Jak hodnotíte výkon Plzně?

Přišlo mi, že Plzeň jako by ve druhém poločase přestala hrát. A jak to tak bývá, nám ten kontaktní gól na 1:2 pomohl. Pak jsme přidali na 2:2 a když přišel třetí gól, začal jsem věřit, že to udržíme. Ještě nás okupovali dost velkou část času, ale věřil jsem, že to ukopeme.



Co bylo o poločase v kabině?

Pan Rada samozřejmě nebyl, jako nikdo, spokojenej s výkonem. Nikdo z nás nepodal výkon, jakej bychom podat měli. Bylo potřeba něco říct a asi to pomohlo.



Věřil jste pořád i za stavu 0:2, že je to hratelné pro nás?

Abych byl upřímný, tak úplně ne. První půle fakt nebyla z naší strany dobrá. Čekal jsem akorát na to, jak nám to půjde v té druhé, kdybychom pokračovali, tak by to asi nedopadlo dobře pro nás. Až s tím kontaktním gólem jsem si říkal, že bychom s tím mohli ještě něco udělat. Ale ani za stavu 1:2 jsem úplně nepočítal s tím, že bychom to mohli úplně otočit. Ale naštěstí jsem se mýlil, zvládli jsme to.



Jak se na hře projevilo trojí poločasové střídání. Dva ze střídajících totiž dali gól.

To je pravda, střídání se povedla. Ladris (Ladra) byl už před gólem hodně na balonu, dokázal ho udržet. Střídání nám pomohla. Myslím si, že kluci, kteří šli dolů, nebyli o dost horší než my, to spíš s tím chtěl trenér něco udělat.



Poprvé v roce 2020 se konečně trefil i útočník Martin Doležal. Byla z něj cítit úleva po vstřelené brance?

Já tohle ani nevnímám. Kdykoliv Doli (Doležal) nastoupí, tak mi přijde, že se rve a bojuje se stopery vpředu. Akorát mu to tam nepadá. Dneska jsem hrozně rád, že ten gól vybojoval. Byla to taková ta klasická akce, vyskočil a dal to gólmanovi do protipohybu. Je fajn, že mu to takhle parádně vyšlo.



A co váš gól, který padl pěkně placírkou pravou nohou.

Lehce mě napadlo, že bych to mohl i zaseknout, ale Vojta Kubista tam na mě vehementně křičel ať střílím. Tohle bylo v podstatě jediný řešení, bylo to buď a nebo. Gólman Hruška nemohl nic vidět, protože tam byly oba dva týmy namačkány ve vápně. Chtěl jsem to takhle zakončit placírkou, protože kdybych se do toho opřel nějak víc, tak by to skončilo asi na rohovém praporku. Tohle bylo asi moudřejší řešení a jsem rád, že to takhle dopadlo.



Svůj gól jste ale moc neslavil.

Jako jsem rád, že ten gól dám. Ale ve mně to asi víc vře, když ten první gól dal Doli a obzvlášť, když Ladris dal ten třetí, to už byl u mě velký výbuch emocí. Já nevím, ale u mě to vyvolává víc emocí, když dá gól někdo druhej a když je to v takovémhle zápase na 3:2 a po takové akci, jako udělal Ladris, tak to je nádhera.



Máme čtyři výhry v řadě, je to velké povzbuzení v tom náročném programu?

Je super, že se nám teď ty čtyři zápasy takhle povedly. Každá výhra je pro tým povzbuzením. Jsme rádi, že nám to takhle šlape, musíme v tom pokračovat.



Další utkání čeká Jablonec na půdě soupeře, 15. prosince ve 14 hodin hraje v Karvině.