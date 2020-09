Zelený nakonec odehrál celý zápas, v němž Česko podlehlo těsně 1:2. „Byla to škoda. Skotsko výrazné ani stoprocentní šance nemělo. Dali pěkný gól po centru ze strany a pak přišla ta smolná penalta,“ litoval Zelený, ovšem národní tým sklidil ze všech stran za svůj výkon velkou pochvalu.

Jak jste sledoval vývoj kolem reprezentace a narychlo složeného národního týmu?

Abych řekl pravdu, tak poslední zprávu jsem četl, že se zápas se Skotskem bude rušit a asi se to zkontumuje. O tom, že se skládá druhý tým, jsem se vlastně dozvěděl, až když mi volal asistent trenéra pan Kučera.

V Jablonci jste dostali po pátečním přípravném utkání s Varnsdorfem volný víkend. Kde vás zpráva o vaší nominaci zastihla?

Zachytili mě v Hradci Králové, musel jsem proto rychle pro věci do Jablonce, odvézt přítelkyni se synem do Prahy a odtamtud k reprezentaci do Olomouce. To cestování bylo takové náročné. Bylo to hodně narychlo, v tom to celé pro mě bylo asi nejhorší.

Pozvánka do „náhradního“ národního týmu vás musela potěšit, že?

Samozřejmě. Byl jsem velmi překvapený. Nevěděl jsem, co mají trenéři za úkol a že musí dát takhle rychle tým do kupy.

V Olomouci se uskutečnily testy na koronavirus a čekalo se, zda vůbec budete moci hrát. Byla atmosféra a čekání hodně nervózní?

Mně to docela bodlo, protože jsem tam přijel až v deset večer. Celý den jsem byl v autě a byl jsem hodně rozlámaný. Tudíž to čekání mi alespoň pomohlo v tom, že jsem si mohl odpočinout.

Před zápasem jste absolvovali pouze jeden společný trénink a hned jste naskočili do utkání. Co na to říct?

Byla to extrémní situace. Pro hráče je to těžké, ale větší výzva to asi byla ještě pro realizační tým. Zaprvé vybrat hráče a pak to zkusit poskládat. Dát dohromady nějaký nácvik a taktiku v takto krátkém čase, to je extrémně náročné až skoro nemožné. Podle mě to bylo i v zápase samotném vidět, třeba na některých nedorozuměních. Byli jsme vlastně spolu den a půl. Celkově to byla extrémní situace. Dopadlo to ještě docela dobře, jen škoda výsledku, bodík jsme mohli uhrát.

Mužstvu jednoznačně pomohl brzký gól Jakuba Peška.

Určitě. V každém zápase je dobře, když dáte takhle brzy gól. Někdy pak samozřejmě člověk přestane hrát, ale tady v té zvláštní situaci to určitě pomohlo. I kdyby ten gól nepadl, tak si myslím, že průběh zápasu by byl podobný.

Proti Skotsku jste si vytvořili hodně šancí. Nastřelili jste i tyčku a zápas skončil smolnou porážkou 1:2.

Byla to škoda. Skotsko výrazné ani stoprocentní šance nemělo. Dali pěkný gól po centru ze strany a pak přišla ta smolná penalta. Ale jinak jsme je do moc šancí nepustili. Sami jsme tam měli pár závarů, které při troše štěstí by tam třeba zapadly. Ten zápas byl přinejmenším remízový, bod bychom si zasloužili.

V týmu byli hráči především z české ligy. Ukázalo dění na trávníku něco o naší soutěži?

Těžko hodnotit. Byl to jeden zápas, což je asi malý dostatek dat na vyhodnocení. Bylo to dané i tím, že tam bylo z naší strany velké odhodlání. Drtivá většina hráčů neměla žádný reprezentační start, všichni do toho chtěli dát všechno. Sešlo se to a všichni podali docela slušný výkon. V české lize je spousta kvalitních hráčů, nejen v top trojce. Myslím si, že zápas ukázal, že ani v ostatních českých týmech nejsou špatní hráči.

Byla to pro vás šance se ukázat i hlavnímu trenérovi reprezentace?

Třeba nejen v tomto zápase. Spousta kluků dokazuje ve svých klubech, že při ligových zápasech hrají výborně a měli by na to, aby se do reprezentace dostávali pravidelněji.