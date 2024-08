Fotbalisté Sparty v utkání 5. ligového kola zvítězili v Jablonci 2:1 a bez ztráty bodu vedou neúplnou tabulku o dva body před Slavií. Skóre zápasu otevřel Lukáš Haraslín, gólovou pojistku přidal po změně stran Indrit Tuci. V závěru řádného hracího času před dlouhým nastavením snížil Jakub Martinec.

trenér FK Jablonec Luboš Kozel:

"Zápas dnes probíhal ve vlnách. V úvodu, takových dvacet minut, byla Sparta lepší. Pak přišla naše dobrá pasáž, ale dlouho jsme v ní nevydrželi. Zbytečně jsme inkasovali. Konec prvního poločasu byl pro nás zase dobrý, měli jsme dvě šance po standardkách. Pak jsme měli dobrý vstup do druhé půle. Ve fázi, kdy se zápas trochu uklidnil, jsme inkasovali druhou branku. A naopak naše nebyla uznaná. To závěr utkání zdramatizovalo. Hra začala být hektická. Zápas nebyl jednoduchý. Sparta je na balónu silná a my se snažíme o něco podobného. Chyby v defenzívě jsme určitě nějaké udělali. Do druhé půle jsem změnil rozestavění. Myslím, že to bylo lepší a fungovalo to. Ale, bohužel, branku jsme nedali. Zbraní na každého soupeře mohou být standardní situace a to bylo dnes také vidět. V zápase bylo dnes víc sporných momentů, než naše neuznaná branka. Ale to bych nechtěl hodnotit. Dneska jsme to nezvládli, a proto jsme prohráli.“



David Puškáč (FK Jablonec):

„Sparta je kvalitní tým, oba týmy daly do utkání maximum. Šahali jsme dnes po výhře, ale rozhodovalo se v šestnáctkách a tam byla Sparta lepší. Kolem toho neuznaného gólu to bylo takové soubojové, dostal jsem dokonce do nosu. Trochu jsme se tam srazili. Já jsem na hřišti proto, abych dal gól. A jak potom rozhodne rozhodčí, to je na něm. Úsměvné na tom je to, že si člověk ten gól užije a, bohužel, mu to pak nevyjde.“

trenér Sparty Lars Friis:

"Zápas jsme si sami zkomplikovali. Chybělo nám dát o dvě tři branky více, což jsem řekl i hráčům v kabině. Když pustíte soupeře do šancí, pak je závěr zápasu logicky hektický. Na proměňování šancí chceme zapracovat. Hráči byli plně soustředění, nešlo o podcenění. Jsem rád, že si šance vytváříme. Garcíu budeme postrádat několik měsíců. S jeho těžkým zraněním to nevypadá dobře. Birmančevičovi v souboji přišlápli koleno, věřím, že bude fit, jeho nezničíte. Ale musí ho prohlédnout doktoři. Řešili jsme, jestli si odložit zápas příštího kola se Slováckem. Máme však dobrý rytmus, točíme hráče, nebyla by to výhoda. Stejně bychom ho museli někdy odehrát. Pak se nám rozjedou reprezentanti. Nejlepší pro nás podle mě je odehrát to v původním termínu."



Lukáš Haraslín (Sparta Praha):

„Dneska bylo důležité, abychom vyhráli a co nejlépe se připravili a naladili na Ligu mistrů. Závěr zápasu byl sice hektický, ale povedlo se nám to a body si odvážíme. Na každém našem hráči je vidět, jakou má zodpovědnost. A je jedno, proti komu zrovna hrajeme. Všechna rozhodnutí záleží na trenérovi. Ten nás drží v kondici tak, abychom co nejlépe zvládli utkání, která nás čekají.

Ještě před úvodním výkopem byl před zaplněnými tribunami oceněn Tomáš Hübschman. V české nejvyšší soutěži odehrál v dresu Jablonce a Sparty celkem 365 zápasů, v létě ukončil hráčskou kariéru. Legenda českého fotbalu si mohla vychutnat dlouho neutuchající potlesk vestoje od celého stadionu.

Tomáš Hübschman:

„Dnešní den byl trochu víc specifický, ale zase to až tak neprožívám. A kterého úspěchu si nejvíc vážím? Všech. Samozřejmě největší je Pohár UEFA, kterého si velmi vážím. A nejde jen o vítězství, ale o celou tu cestu a atmosféru kterou jsme zažili, kterou jsme museli absolvovat. Teď budu zatím pomáhat s fotbalem v Jablonci. Aktuálně se řeší, zda budu pracovat a působit dál v FK. Byl jsem v Jablonci jedenáct let a to nebylo zrovna málo. Mám to tady rád. Budu se snažit na jablonecké domácí zápasy chodit a podle možností se podílet i na klubových programech. Bylo mi ctí hrát se všemi soupeři. Děkuji moc za dnešní krásné rozloučení na stadionu FK Jablonec. Neměl jsem nikdy s žádným spoluhráčem nějaký problém. Život jde dál a musíme ho prožívat tak, aby nás dál bavil. A já se budu snažit dělat to, co mi bude dávat smysl."