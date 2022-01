„Vašek chce mít větší herní vytížení. Proto jsme se po důkladném zvážení rozhodli pro tento krok,“ uvedl Pavel Paska, který je agentem devětadvacetiletého hráče. Tomu měla smlouva s Boleslaví původně vypršet až 30. června.

V pondělí dopoledne přestup na sever potvrdilo i vedení středočeského klubu. „Po důkladném zvážení a dlouhé diskusi, jak s Václavem Kadlecem a panem Paskou, tak také v rámci našeho klubu, jsme se vzájemně dohodli na ukončení spolupráce především z důvodu většího herního vytížení samotného hráče. Václavovi přejeme, aby se mu v novém působišti dařilo podle jeho představ,“ sdělil generální ředitel FK Mladá Boleslav David Trunda.

Konkurenci v boleslavském útoku by podle deníku Sport naopak měl zvýšit Denis Alijagič. Osmnáctiletý hráč pražské Slavie na sebe během podzimní části upozornil v dresu druholigové Vlašimi. S jedenácti góly se stal dokonce průběžně nejlepším střelcem soutěže.

Jak po nedělní generálce naznačil i trenér Slavie Jindřich Trpišovský, mělo by se v případě Alijagiče jednat o půlroční hostování. „Momentálně s agentem a Jirkou Bílkem probírají nejvhodnější variantu jeho hostování. Momentálně se nám to jeví, že by to pro něj byl vhodnější krok po Vlašimi, kde naznačil velký potenciál. Týmy ho ale opravdu chtějí, takže bychom chtěli, aby v lize hrál a měl minutáž, kterou by tu mít nemusel,“ řekl s tím, že o hráče projevily zájem celkem čtyři prvoligové kluby.

