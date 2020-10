O nekalostech pod diktátem Romana Berbra se dlouho spekulovalo. Co říkáte na obvinění?

Nikdy jsme neměli takové signály, že by se mělo dít něco konkrétně takového. Nepřišli jsme s ním do styku, přesně si vymezil, kdo je podporovatel a kdo nepřítel. Ten druhý byl ten, kdo měl jiný názor, což je nejsmutnější. My jsme ho měli a v tom případě jsme se dostali do sféry nechtěných a nepřátel, takže se s námi moc nemínil bavit. Tvrdím, že Roman Berbr je osoba, která místo toho, aby fotbal spojovala, tak ho rozdělovala.

Čím konkrétně?

Byl schopen českým zástupcům zobrazit Moravany jako nějaké osoby, které mají choutky snad úkladných vrahů, co chtějí dělat něco namířené proti Čechům. To je úplná hloupost. Naopak rád bych hovořil s českými předsedy a ptal se, jaké mají problémy. Něco se samozřejmě proslýchalo, ale když nemáte důkazy, nevíte, co je na tom pravdy. Pro mě je naprosto nepřijatelný rozsah kauzy. Samozřejmě mě zaráží, jestli člověk na úrovni, jak sám říkal sice druhého, ale vlivem prvního muže, má zapotřebí sahat na peníze, které jsou dotační. To je pro mě za hranou, i když se oprostím od struktury jeho osobnosti.

Překvapuje vás, kam až aféra sahá?

Naprosto. Ten rozměr, který nemusí být konečný, mě překvapuje a hrozně trápí. Domnívám se, že je to průšvih pro fotbal a devastace práce slušných a poctivých funkcionářů, kteří chtěli dělat sport průhledně a bavili se jím. Víkendy trávili na fotbale a věnovali mu čas. Pro mě je tahle věc naprosto nepřijatelná.

Jak by teď měli postupovat představitelé českého fotbalu?

Domnívám se, že v této chvíli by měly zasednout ligové oddíly, zejména největší hráči Sparta se Slavií, a domlouvat se na dalším průběhu. Měli by se vytipovat lidé, kteří se eventuálně postaví do vedení asociace. Samozřejmě se musí všechno pořádně prodiskutovat, hlavně to neuspěchat. Kdyby teď odstoupil celý výkonný výbor, bude to nepřipravené. Nejprve se musí ukázat, do jaké míry jsou zejména v Čechách schopní na situaci reagovat, jestli by došlo ke změnám na úrovni okresních a krajských svazů.

Takže byste nyní dal důvěru předsedovi Martinu Malíkovi?

Určitě. Je hrozně jednoduché, když se řekne: Rezignuj, odvoláme tě. Pokud by mělo dojít k tomu, po čem některé hlasy volají, máme v této chvíli nějakou osobnost? A se kterou je tahle možnost navíc vykomunikovaná? V tuto chvíli by se jen zvýšil chaos, který už je. Taky to znamená mimořádnou valnou hromadu. V této covidové době by se sice čas zkrátil, místo dvou měsíců by na svolání stačila poloviční doba, ale v každém případě není zaručeno, že Berbrovi věrní by se projevili jinak než na předcházejících valných hromadách.

Jste pro mimořádnou valnou hromadu?

Valné hromady na okresech mají proběhnout od počátku ledna do poloviny února, poté budou nejpozději do konce března na krajské úrovni a až pak následuje řádná valná hromada, vzhledem ke lhůtám počítám na konci května či na počátku června. Pokud se má něco změnit, musí změna nastat už v elementárních článcích, což jsou okresy, potom kraje. Valná hromada mi tak vychází nejdřív na období po nich.

Co odchod Romana Berbra znamená pro fotbalovou Moravu?

I na Moravě se bohužel zástupci některých okresů spojili právě s jeho osobou, takže ani Morava není v této chvíli úplně jednotná. Když se propojí ti, co měli názory stálé, jako třeba od počátku jižní Morava s kluby z divizí a Moravskoslezské fotbalové ligy, už je to většinová záležitost, která se projevila na poslední valné hromadě. Tam bylo jasné, že Morava nabírá sílu zpátky. Je potřeba to vysvětlit zástupcům okresů a krajů, které se k tomu bohužel nepřidaly.

Jak může český fotbal opět získat důvěryhodnost?

Myslím, že to bude vážně dlouhodobější proces, nicméně musí být jasně dáno najevo, že skončily osobnosti, které fotbal dovedly do prostoru, ve kterém se dnes nachází. Důvěra v předcházející funkcionáře je úplně na bodu mrazu. Obroda by měla přijít. Bude to těžké, ale musí nastat s lidmi, kteří opravdu mají fotbal rádi a kteří na něm nejsou závislí. Jestliže se stane zdrojem příjmů a obživy, radši ho nedělat. Fotbal musí člověk milovat a má si něčím projít. Vážím si lidí, kteří začali jako trenéři přípravky a skončili jako předsedové okresu. To jsou pro mě správní lidé na svých místech.

Před časem jste odmítl vstoupit do výkonného výboru, v němž byl Roman Berbr. Proč?

Věděl jsem, že bych to nevydržel akceptovat, kdybych viděl, jak si s přívrženci všechno odsouhlasí. Dostávali bychom se pořád do střetů.

Kdyby došlo k obměně a oslovili by vás s členstvím ve výboru, přijmete?

Záleží, jakým způsobem se bude vše vyvíjet. Pokud by složení lidí mělo nějakou perspektivu, která by vedla k očistě fotbalu, velmi bych zvažoval, jestli mohu pomoct. Je to otázka jednání a výběru vhodných lidí od předsedy, přes oba místopředsedy až po generálního sekretáře. Tipy v hlavě mám, ale neprozradím je.

Roman Berbr byl také předseda Komise pro regionální fotbal, ve které jste s ním seděl. Jak jste spolupracovali?

Měla sdružovat předsedy krajských fotbalových svazů, aby se ujednotil společný postup v regionu. Berbr si komisi vzal za své, že ji povede po berbrovsku ve stylu: Ty mlč, Ty mluv, Ty běž ven. To si pak řeknete, jestli tenhle způsob odpovídá demokratickému principu. Komise se ovšem sešla jednou, maximálně dvakrát za rok. Spíš to beru tak, že formálně existovala, ale nedá se říct, že měla velký praktický význam.