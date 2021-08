Těm pánům říkáte bezmozci. Není to moc?

Nepřijde mi to vůbec drsné. Také bych mohl říct, že jsou intelektuálně insolventní, že?

To by asi nepobrali.

Právě.

Co vás štve?

Je to zvláštní kategorie. Rasisti. Ježíš, kde to jsme?

Schytáváte reakce?

Samozřejmě, na sociálních sítích to přijde. Je potřeba se vymezit vůči komentátorovi, který má jiný názor. Ledacos jsem se o sobě dozvěděl.

Znám. V drtivé většině to není podepsané…

Tihle lidé mají velký problém. Když se s nimi potkám na ulici, do očí mi to neřeknou. Spíš ještě požádají o fotku. Ale jak jsou za klávesnicí nebo v partě, musí ukázat, že jsou silní.

Ultras ze Sparty argumentují tím, že střelec gólu Monaka je provokoval. Nedáte na ně?

Je to jen omlouvání se před sebou samým. Ten kluk udělal co všichni, kteří kdy hráli fotbal. Dal gól, byl tam adrenalin, roztáhnul ruce, nevnímal. Je úplně jedno, u jakého kotle byl. Ti lidé se snaží jen vytvořit konstrukci, že viníkem je on. Není.

Souhlasím.

To snad máme vytvořit malá ghetta, kam kluci černí budou běhat slavit? Je to smutné.

Dalším argumentem je, že šlo jen o nadávky.

To slyším dokola – a ťukám si na čelo. Proč bych měl nadávat někomu cizímu? Proč bych měl klesnout na takovou úroveň. Možná tím, že nejsem fanoušek konkrétního klubu, tak jsem nikdy neměl touhu ublížit. Mám na to jeden příklad.

Jaký?

Někdo pracuje ve fabrice nebo v pekárně, kde peče chleba. Já si za něj stoupnu a budu mu nadávat: Co jsi za debila? A doplním to dalšími výrazy. To je přece stejné jako na fotbale.

Sparta je rasismem – bohužel – pověstná. Znáte důvod?

Je to problém. Dneska tam chodí chlapi ve věku pětačtyřiceti let. Už nejsou v kotli, jsou, bohužel, slyšet i jinde. Potíž je, že nebyli nikdy potrestáni. Tak se zabral stadion, nebo jedna tribuna… Oni s tím neměli problém, šli se podívat na fotbal do hospody. Od té doby je to norma, přitom ve Spartě hráli skvělí hráči tmavé pleti.

Jasně, Bony, Kweuke, Costa. Není to divné?

Je to ujetý. Vezměte si, že při zápase s Monakem seděl na lavičce mladý Kamerunec. Nerozumím té logice. Jak se asi cítil v dresu Sparty?

Co s tím?

Klub má milionové škody, ale těmhle lidem je to jedno. Jediná cesta je, že to pocítí na penězích. Klub s tím rasistou půjde do občanskoprávního sporu. On bude argumentovat, že bere 30 tisíc. A co? Tak nepojede v létě do Chorvatska, v zimě do Egypta. Ať bere minimální mzdu,.

Trenér Pavel Vrba to odmítl komentovat. Je to chyba?

Pochválím hráče, že nešli poděkovat kotli. Když se bavíte s lidmi z fotbalu, mají jasný názor. A pak se něčeho bojí. Vrba i další se mají vymezit. My si přece fotbal bez těchhle lidí dovedeme představit.