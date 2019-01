Madrid (od zvláštního zpravodaje Deníku) V paměti má zápasy Ligy mistrů proti Barceloně. Teď záložník Viktorie Plzeň Milan Petržela vyhlíží střet s dalším gigantem španělského i světového fotbalu.

V úterý od 21.00 hodin čeká Viktorii v Madridu třetí kolo skupinové fáze Ligy mistrů proti Realu. „Barcelona a Real jsou hodně podobné týmy. Oba jsou kombinačně i silově vyspělé, takže nás čeká těžká práce,“ uvědomuje si Milan Petržela.

V jakém rozpoložení jste odletěli do Madridu?

V dobrém. Na zápas s Realem se samozřejmě těšíme, protože to bude pro nás velké utkání a jsme plní očekávání.

Jde pořád z Realu strach, i když prožívá krizové období?

Pořád. Real je stále jedno z nejlepších mužstev na světě a má největší zvuk, takže nějaké jejich klopýtnutí nic neznamená.

Koho považujete za největší hvězdy Realu?

Benzemu, Ramose… Nevyberete si, protože všichni fotbalisté Realu jsou skvělí. Takže se nebudeme zaměřovat na jednotlivce. Pokusíme se hráče soupeře eliminovat.

Co říkáte stadionu Santiago Bernabéu s kapacitou 80 tisíc míst?

To je krása. Zatím ho znám jen z televize, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat.

Čeho se vyvarovat, aby duel s Madridem nedopadl jako s AS Řím, na jehož stadionu jste prohráli 0:5?

Musíme zhušťovat prostory, aby soupeř neměl čas dávat finální přihrávky.

Plánujete přivézt si dres někoho z protihráčů?

Bylo by to krásné, ale konkrétní jméno vytipované nemám.

Jste připraven hrát proti Marcelovi, Ramosovi a dalším?

Proti Marcelovi jsem ještě nehrál. Znám ho jen z televize, kluka vlasatého (směje se). My musíme plnit trenérovy pokyny a hrát jako tým proti skvělým jednotlivcům Realu.

Bude pro vás výhodou, že Real pět zápasů nevyhrál, dal jen jeden gól a není v top formě?

Myslím si, že borci Realu jsou natolik vyspělí a v pohodě, že mají sebevědomí a nemůže je to moc rozhodit.