Lionel Messi hraje za první tým Barcelony od roku 2004 a zdálo se, že přidá další roky. Mluvilo se dokonce o smlouvě na pět let. Jenže podle zahraničních médií došlo kdysi nerozlučné spojení k nezvratnému konci, což potvrdil i samotný klub.

▫️ 17 seasons

▫️ 672 goals

▫️ 35 trophies

▫️ Countless memories



The Lionel Messi era at Barcelona has come to an end. @ESPNFC pic.twitter.com/lO7NYM0lTP — SportsCenter (@SportsCenter) August 5, 2021

„Ačkoli FC Barcelona a Lionel Messi dospěli k dohodě a obě strany měly jasný zájem podepsat dnes nový kontrakt, nemohlo k tomu dojít kvůli finančním a administrativním překážkám (pravidla španělské ligy). Výsledkem této situace je, že Messi nezůstane v Barceloně. Obě strany hluboce litují toho, že přání hráče a klubu nakonec nebudou naplněna,“ uvedla Barcelona v prohlášení na webu.

Messi je v Barceloně od 13 let a poté, co se v roce 2004 přesunul do A týmu, odehrál 778 zápasů a vstřelil 672 branek. Suverénně je tak nejlepším střelcem v klubové historii. S Barcelonou Messi mimo jiné vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů a desetkrát španělskou ligu.

„Barcelona vyjadřuje hráči srdečný vděk za jeho přínos k zveličení klubu a přeje mu vše nejlepší do budoucna v jeho osobním i profesním životě,“ stojí dál v prohlášení.

Argentinec chtěl pryč už před rokem

Messi už byl na odchodu před rokem po skončení sezony 2019/2020, v níž Barcelona zůstala bez trofeje a ve čtvrtfinále Ligy mistrů utrpěla debakl 2:8 od Bayernu Mnichov. Tehdy jeho nespokojenost s vedením klubu vyvrcholila žádostí o odchod zaslanou faxem.

When Lionel Messi scored of the greatest goal for Barcelona in the #UCL ? pic.twitter.com/v2H6GgSya0 — BenchWarmers (@BeWarmers) August 5, 2021

Z Barcelony chtěl Messi odejít zadarmo na základě klauzule ve smlouvě. Tu však podle klubu a vedení španělské ligy musel uplatnit do 10. června 2020, což neudělal. Nakonec se rozhodl v modročerveném dresu pokračovat, jelikož se nechtěl soudit.

Na nynější reakci Messiho - jednoho z nejlepších fotbalistů historie - se čeká. Ostatní kluby už ovšem u kulatých stolů spřádají plány na velký přesun.

Barcelonu stahují dolů z fotbalového vrcholu obrovské dluhy - současný prezident Joan Laporta musí podle deníku Daily Mail najít až pětimiliardovou úsporu.