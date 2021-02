Jde samozřejmě o reakci na čtvrteční duel Evropské ligy, v němž se Slavia utkala s Leicesterem. Tribuna pro prominenty byla plná známých tváří, přišel například z dotačních machinací obviněný kancléř Vratislav Mynář.

Největší rozruch však vyvolal epidemiolog Roman Prymula. Pár hodin před utkáním řekl, že by na Česko uvalil kvůli koronavirové nákaze tvrdý lockdown. Pak vyrazil na fotbal…

Co na to říkají v dalších klubech FORTUNA:LIGY. Jejich představitelé odpovídali na dotaz: Pustili byste papaláše na své stadiony?

FK PARDUBICE

Vladimír Pitter, předseda představenstva: „Když to vezmu obecně k přítomnosti dalších osob na utkání. Pokud jsou splněny veškeré podmínky a opatření ke vstupu na stadion, tak proč ne. Problém je jinde. Jestli někdo tvrdí něco o tom, že by udělal striktní omezení, tak není dobré, že jde na takovou akci. Spíše už by se měl někdo zamyslet a povolit amatérský sport, který udržuje lidi v kondici, a to i psychické. Nemá to logiku.”

SFC OPAVA

Jaroslav Rovňan, ředitel: „Pokud to pravidla dovolují a jsou dodržována veškerá platná protiepidemická opatření, tak pustili. Už je na každém z nich, zda by se dostavil, nebo nikoliv.“

1. FK PŘÍBRAM

Tomáš Větrovský, marketingový manažer: „Bez komentáře.“

FK MLADÁ BOLESLAV

Jiří Koros, tiskový mluvčí: „Téma VIP návštěvníků jsme v klubu vůbec neřešili. FK MB se striktně řídí protokolem vydaným Ligovou fotbalovou asociací (LFA), který byl před startem jarní části ligy aktualizovaný. V tomto protokolu není uvedené, jestli může na zápas přijít imunolog, ministr nebo někdo jiný, jsou tam pouze povolené počty návštěvníků.“

VIKTORIA PLZEŇ

Václav Hanzlík, tiskový mluvčí: „Nebudeme se k tomu vyjadřovat.“

FK TEPLICE

Martin Kovařík, tiskový mluvčí: „Podle protokolu LFA je toto možné dle postupu Slavie, ale v podstatě to lze uskutečnit jen na stadionech, kde jsou skyboxy, aby bylo dosaženo rozdělení hostů, jak je požadováno. Pokud bychom skyboxy měli, tak bychom postupovali dle protokolu opatření LFA."

FK JABLONEC

Martin Bergman, tiskový mluvčí: „Klub tuto záležitost nebude komentovat.“

SLOVAN LIBEREC

Tomáš Čarnogurský, tiskový mluvčí: „Bez komentáře.“

FASTAV ZLÍN

Zuzana Molková, tisková mluvčí: „Nebudeme se vyjadřovat.“

1. FC SLOVÁCKO

Marek Jurák, tiskový mluvčí: „Nebudeme se vyjadřovat.“

FC BANÍK OSTRAVA

Bez komentáře

SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Aleš Strouha, PR a media manažer: „Ne. Ale nechceme spekulovat o tom, jak bychom se zachovali, co bychom, kdybychom.Náš klub se v aktuální situaci řídí protokolem opatření, který vydala Ligová fotbalová asociace. Tento protokol uvádí, které osoby na ligových zápasech mohou a nemohou být."

MFK KARVINÁ

Adam Januszek, tiskový mluvčí: „Pokud by šlo o otestované lidi, kteří by měli po celou dobu pobytu na stadionu respirátor KN95 či FFP2, tak v tom nevidíme problém. Ovšem s výjimkou vládních činitelů.“

ZBROJOVKA BRNO

Václav Bartoněk, předseda představenstva: „Jak bohudík, tak bohužel tato situace v případě našeho klubu nemůže nastat, protože lidi z této společenské skupiny Zbrojovka nezajímá. V našem případě je iluzorní se domnívat, že bychom někým z této společenské skupiny byli osloveni.“