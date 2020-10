Přesto se jeho týmu pár slušných věcí povedlo, v centru dění se ocitl především přestup reprezentanta Davida Pavelky z Turecka do pražské Sparty.

Přesun se řešil poslední den přestupního termínu. Bylo to opravdu tak hektické?

Byli jsme propojení online. Měli jsme několik telefonů: s Turky, se Spartou, se svazem, s Davidem, který byl navíc na hotelu v Izmiru. Bylo to úžasné a hodně emocionální. Minutu a půl před půlnocí jsme vše dokončili a na sparťanské straně se ozval velký výbuch: Joooo!

Co vše se musí sladit?

Musí se potkat řada informací, které se nahrávají do systému. Smlouva hráče s novým klubem, transferová smlouva, která musí být podepsána i hráčem. Vše musí být definitivně potvrzeno domácí asociací.

Takže se na svazu pracovalo do noci?

Ano, seděla tam jedna ze slečen. (usmívá se)

Pavelka je jedním ze zajímavých jmen, která měnila kluby. Byl přestupní termín kvůli koronaviru jiný?

Hlavně bylo letní transferové okno zcela odlišné od toho, co jsme kdy zažili. Bylo to úplně něco jiného.

Proč?

Hlavním motivem mělo být letní mistrovství Evropy, které by vytvářelo zajímavé příběhy, generovalo by transfery do nejlepších soutěží, do nejbohatších klubů. Pak by vznikl dominový efekt, který by zasáhl celý hráčský trh a zároveň i Česko. Jenže se nehrálo. Zdroj: Deník

V Evropě pak utrácela prakticky jen Chelsea, že?

Ano, jenže ta měla poslední dvě okna uzavřené přestupy, tudíž ušetřila. Jinak nikdo neudělal gigantické transfery za velké peníze, nepadaly rekordy. Real Madrid nekoupil ani jednoho hráče, to nepamatujeme. Paříž se chovala střídmě. Bavili jsme se s Bayernem, který potřeboval posílit tři pozice: křídlo, krajního beka a středového hráče. Jenže ani on nešel do rizika. Všichni se snaží být dobrými hospodáři.

Takže vládne opatrnost?

Potvrdila se naše predikce, že se nebude tolik utrácet. Jsou preferovány výměny, hostování s opcí před tvrdými transfery.

Může za to nejistota? Kdyby se vědělo, že na jaře budou na stadionech diváci, asi by to bylo jinak…

Ano, je to cítit. Některé kluby navíc nečekají, mají vyjednané půjčky s bankami. Jedou vlastně na jakési hypotéky a snaží se být odpovědné.

Řešili jste případy korekce smluv u hráčů?

Kluby se snaží hráčům sahat na peníze až na posledním místě, ale děje se to.

Můžete být konkrétní?

(usměje se) Radši ne. Ale máme pár klientů, kde se ta inciativa objevila a u nichž se to i zprocesovalo.

O jaké peníze jde?

Řádově o deset až dvacet procent z platu po nějakou domluvenou dobu.

Odpovídá Evropě i český trh?

Ano, je tam stejná opatrnost. Peníze nejsou, každý se snaží šetřit. Na druhou stranu je super, že se hraje dál: liga, evropské poháry, reprezentace. Fotbal se s tím pere s plnou vážností a aktivně, což je dobré znamení. Přichází sice o velké peníze kvůli tomu, že se hraje bez diváků, merchandising spadl, částečně odcházejí partneři. Přesto je důležité, že se fotbal nezastavil.

Dá se to brát jako vzkaz?

Ano, věříme, že na se na jaře začne vše vracet do normálu, nastartuje se trh a rok 2021 bude živější.

Projevuje se opatrnost i na případu vašeho klienta Martina Frýdka, který nemůže sehnat po odchodu ze Sparty angažmá?

Kolem Frýďase je trošku netrpělivost, okolí moc nerozumí, proč ještě něco nedopadlo. Jenže realita je složitější. Našel jsem si několik hráčů, kteří jsou bez smlouvy: Mario Mandžukič, Jack Wilshere, Hatem Ben Arfa, Daniel Sturridge.

Mario Götze byl před časem považovaný za hráče, který bude nejlepší na světě, a teď podepsal jako volný hráč Eindhovenu. To není žádná bomba bomb. Zažíváme zkrátka unikátní situaci.

Má ještě Frýdek nějaké možnosti?

Ve Švýcarsku končí přestupní okno 12. října, v Rusku o pět dnů později. Zasahuje sem však ještě jeden faktor.

Jaký?

Všechno je posunuté. Přestupní okna končí vlastně v půlce října, přitom klasicky na konci srpna. A další by mělo začít v lednu. Kluby nejsou pod tlakem dořešit transfery, navíc se vracíme k té nejistotě. Je možné, že v zimě budou vědět víc, uvidí, jak se situace vyvine.

Zastupujete i další zajímavá jména, například slávistického brankáře Ondřeje Koláře. Byl kolem něj ruch?

V létě se v podstatě nic nedělo, ani my jsme nic neiniciovali, protože vzkaz z Edenu byl jasný: Ondra je základní pilíř týmu. Nikdo si neuměl představit, že by odešel.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík chce Koláře prodat za 20 milionů eur. Je to reálné?

Minulou zimu bylo Nice připraveno zaplatit opravdu velké peníze. Ale nemyslím si, že někdo dá 20 milionů…

Čechova budoucnost? Trenér



Zdroj: ČTKTáhnou to spolu roky. Viktor Kolář jako agent, Petr Čech jako fotbalová hvězda první velikosti. Spojení se nerozpadlo ani po ukončení kariéry slavného gólmana, které se událo před rokem. Spolupracují například na projektu Kolo pro život. „Petra to chytlo a nás ve firmě taky,“ usmívá se Kolář. Jeho zanícení pro cyklistiku potvrzuje i číslo našlapaných kilometrů během tohoto roku. Už se dostal nad 9 tisíc.



U toho samozřejmě sleduje profesní směřování svého prominentního klienta. Čech se stal v Chelsea, kde roky působil, poradcem sportovního úseku. „Chodí na hřiště. Denně je v kontaktu s trenérem Frankem Lampardem i ředitelkou Marinou Granovskou. Jeho postavení je velice důstojné,“ popisuje manažer.



Důkazem budiž například přestup německého útočníka Tima Wernera z Lipska do Londýna. Chelsea v jednáních přetlačila těžké váhy, například Liverpool. Čech na tom měl velký podíl. Pomohl především fakt, že s hráčem jednal osobně a také jeho znalost němčiny.



Vedle toho si jako bývalý gólman, celkem přirozeně, vzal pod sebe výchovu nástupců. „Je v kontaktu s lidmi z akademie. Přebudoval systém výchovy brankářů v celém klubu, od nejmenších až po nejvyšší patra,“ prozrazuje Kolář.



A právě tady narážíme na oblast, kam by vítěz Ligy mistrů mohl vrhnout v budoucnosti svou energii. „Myslím, že jednou bude mít ambici trénovat,“ prohodí agent. Ano, Čech studuje licenci, už několikrát mluvil o tom, že mu je tato branže velmi blízká. „Vidím ho jako hlavního kouče. Má k tomu blízko, rozumí tomu, dobře vidí hru, umí komunikovat s hráči,“ vypočítává Kolář důvody.



I to však odsouvá možný návrat slavného rodáka do českého fotbalu. „Myslím, že to teď není aktuální,“ potvrdí manažer. Navíc Čechovi jsou v Londýně pevně zasazeni. Žijí tady už od roku 2004. Paní Martina nedávno otevřela fitcentrum, také děti fungují v místním módu. „Jsou taková správná rodinka,“ usměje se Kolář. „Předsedu svazu by zvládl, ale neplánuje to.“ Je to škoda.