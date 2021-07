„Jsem rád, že to klaplo. Pro mě je to pomyslný kruh, který se uzavírá. Jsem rád, že má kariéra potom bude takto celistvá,“ řekl Gebre Selassie, který si vzal na podpis smlouvy svého syna. „Budu chtít odehrát co nejvíc zápasů, ovšem záleží na mém těle. Uvidíme, jak vše budu zvládat.“

„Smlouva byla zatím uzavřena na rok s tím, že pak se dohodneme, zdali bude Theo pokračovat jako hráč, nebo se zapojí do manažerských či trenérských činností v klubu,“ vysvětlil sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal.

Zdroj: Youtube

Klub na přivítanou natočil vtipné video po vzoru amerického sitcomu The Fresh Prince of Bel-Air. Gebre Selassie si v klipu s názvem The Fresh Transfer of Liber-Air zahrál Willa Smithe, vystupují v něm i trenér Pavel Hoftych nebo liberecký muzikant Jakub Děkan.

„Užil jsem si to, byla to sranda. Za mlada to byl seriál, na který jsem se hodně rád koukal. Taky už to je nějaká doba, myslím, že to jsou nějaká devadesátá léta. Je to podobné i s fotbalem,“ usmál se.

?️ @TheoGS23: „Syn už tady naskočil do tréninku dříve než já. A po prázdninách bude určitě pokračovat dál, protože během těch pár týdnů byl tady z toho nadšený. Proto jsem ho sem také vzal, aby se snažil a viděl, jak pak probíhá takový podpis smlouvy.“ #TGS23 pic.twitter.com/wyNJc6SJmh — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) June 26, 2021

Gebre Selassie s předstihem avizoval, že po minulé sezoně, ve které Brémy sestoupily z bundesligy, ve Werderu po vypršení smlouvy z rodinných důvodů skončí a vrátí se do Česka. Přestože se spekulovalo o jiných klubech, podle očekávání se domluvil s Libercem, kde působil v letech 2008 až 2012 a ve svém posledním ročníku pomohl Severočechům k mistrovskému titulu.