Když Souček odcházel z pražské Slavie do londýnského West Hamu, objevila se řada pochybovačů, jestli reprezentační záložník bude na jednu z nejlepších soutěží světa mít.

Neuplynul ještě ani rok poté, co rodák z Havlíčkova Brodu odehrál první minuty v dresu „Kladivářů“ a situace je taková, že na Premier League nejen má, ale dokonce vládne jedné ze statistik. A to s velkým přehledem.

Další porci slávy totiž přilil Souček do svého zásobníku při zápase na hřišti Crystal Palace. V něm sice jeho tým od třetí minuty prohrával, ovšem domácí si vedení užívali jen do minuty deváté a od pětadvacáté už museli dotahovat. A za všechno mohl muž, který za měsíc oslaví 26. narozeniny.

Přehled ve hře

Nejprve si zkušeně naskočil na centr z levé strany a zblízka hlavou nedal gólmanovi šanci a svůj přehled ve hře a dokonalý výběr místa předvedl při druhém gólu, kdy byl přesně tam, kde měl být, při standardce Cresswella. Prvním dotykem si míč zpracoval a druhým jej propasíroval do brány.

3' Zaha ⚽️

9' Soucek ⚽️

25' Soucek ⚽️

65' Dawson ⚽️

90+7' Batshuayi ⚽️



The Hammers are up to fourth! ? pic.twitter.com/Xv6ccmLKVR — Goal (@goal) January 27, 2021

West Ham nakonec zvítězil 3:2 a především díky dvěma Součkovým trefám se vyšvihl až na čtvrté místo tabulky, když na záda mu teď kouká i obhájce titulu z Liverpoolu a ještě s větším odstupem třeba Tottenham, Chelsea či Arsenal.

A Souček? Ten se vyhřívá na čele žebříčku nejlepších střelců mezi defenzivními záložníky. V tomto ročníku nasázel už sedm branek, přičemž druhý nejlepší Youri Tielemans (jenž mimochodem za pár týdnů může zavítat s Leicesterem na pražskou Slavii k utkání Evropské ligy) zaostává rovnou o tři góly.

Není to ale jen o defenzivních záložnících, ale o všech hráčích středové řady.. Od chvíle, kdy debutoval v Premier League, má jen Bruno Fernandes z Manchesteru United na kontě více vstřelených gólů než Souček.

⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️



Since his debut in February 2020, only Bruno Fernandes (19) has scored more #PL goals than Tomas Soucek (9) among midfielders



Konkurenci nemá Souček v Premier League ani ve vzduchu. Díky parádnímu představení na trávníku Crystal Palace jako první hráč v letošním ročníku překonal hranici stovky vyhraných vzdušných soubojů.

Tomáš Souček is the only player in the Premier League this season to win 100+ aerial duels.



And most of them are in the opposition box. ? pic.twitter.com/8mggrQfCWY — Squawka Football (@Squawka) January 26, 2021

O tom, že se Součkovi dlouhodobě daří, svědčí i to, že byl před pár dny zařazen do nejlepší jedenáctky dosavadního průběhu soutěže a velmi blízko kolem něj krouží Bayern Mnichov.

Fanoušci u vytržení

Fanoušci „Kladivářů“ jsou u vytržení. Sociální sítě jsou plné superlativů na adresu stále teprve pětadvacetiletého hráče. „Souček je náš Messi,“ objevuje se například v nejednom z nich.

A co na to samotný fotbalista? Skromně myslí na ostatní, především na svoji ženu. „Tentokrát bych tohle vítězství a oba dva góly chtěl věnovat svojí ženě. Je to pro ni těžké, být tady bez možnosti vidět se s dalšími členy rodiny. Děkuju, že se tak skvěle staráš o mě i o naši dceru!“ vysekl poklonu manželce.