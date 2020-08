Ten příběh je plný spousty zvláštních okolností. Slovenský šampion odlétal z Bratislavy „zdravý“. Úřady na Faerech ale trvaly na testech, které odhalily nakaženého člena týmu.

Konec nadějí? Ne. Slovan dostal od Evropské fotbalové federace šanci hrát s béčkem, jež na sever vyrazilo dalším letadlem. Leč scénář se opakoval tým byl zdravý doma, avšak ne na místě. Blázinec. A do toho si připočtěte zvěsti, jak místní házeli Slovákům klacky pod nohy. A že po návratu měli zase všichni negativní testy.

Ať příběh skončí jakkoliv, zmíněné události jen dokazují, že letos bude cesta do Ligy mistrů ještě těžší.

* Pokud fotbalisté Plzně vyhrají, čeká je zápas 3. předkola Ligy mistrů (hrál by se 15., či 16. září).

* Pokud fotbalisté Plzně neuspějí, přesunou se do Evropské ligy (zápas 3. předkola by se hrál 24. září).

Musí se na to připravit jak na Slavii, tak v Plzni. V tuhle chvíli jsou na trní právě na západě Čech. Důvod je nasnadě: Viktoria už zítra vstoupí do 2. předkola. Snad. Z případu Slovan si Plzeň vzala mnohé. Zvláště když sama měla v uplynulém týdnu pozitivně testovaného fotbalistu…

Absolutní priorita

„Sehrání zápasu je pro nás absolutní prioritou a vše tomu podřizujeme,“ konstatoval generální manažer klubu Adolf Šádek. Co to znamená? Kompletní tým pobýval až do dnešního odletu do Nizozemska na hotelu, odloučený od rodin, novinářů, přátel. „Máme víc času na videa,“ odlehčil situaci kouč Adrian Guľa.

V neděli se hráči i realizační tým podrobili dalším testům na koronavirus, a to pod dohledem lidí z UEFA. Výsledek? Negativní. Úleva je ale částečná. Zatím nikdo netuší, jak se situace vyvine v Nizozemsku (aby to nevypadalo jako na Faerech…). Jen připomenutí: odveta není, postupuje vítěz.