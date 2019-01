Byl to těžký zápas náročný na fyzičku. Ukrajinci jsou s míčem hodně šikovní a mají rychlé protiútoky. Zastavování těchto akcí měl na starosti legionář z Itálie Antonín Barák. Nevedl si špatně, pak ale míč jednou ztratil a domácí chybku nemilosrdně ztrestali.

Rozhodující chyba zřejmě hodně mrzí, že?

Mrzí. Viděl jsem, že po levé straně mám hráče, a napravo jsem si hlídal prostor. Marlose, který mi sebral balon, jsem měl ale ve slepém bodě. Dal jsem si dotek navíc a on mi to zachytil. Následnou akci dohráli a zakončili gólem, bohužel.

Měl jste tedy podle vás udělat něco jinak?

Určitě ano. Fakt jsem ho ale neviděl… Měl jsem ho blbě. Asi jsem si špatně zkontroloval prostor, měl jsem to hrát z jedničky. Šlo to určitě udělat jinak a líp.

Můžete se odrazit od toho, že výkon nebyl špatný? Měli jste i řadu šancí…

Přesně tak, můžeme mít hlavy nahoře, nebyl to od nás špatný výkon. Po utkání se Slovenskem jsme se dost nabudili a vlilo nám to krev do žil. Asi nám chyběl větší klid při zakončení a mohli jsme nějaký gól dát.

Jaký byl zápas z pohledu fyzické námahy?

Velmi náročný. Hrálo se nahoru – dolů. Bylo tam z obou stran hodně brejkových situací. Bylo to hodně vyčerpávající a všichni jsme tam nechali všechno. Zápas navíc hodně bolel.

Jaká byla vůbec vaše role? Jednou jste perfektně uhasil zřejmě gólovou přihrávku…

Moje role je, abych hrál de facto box-to-box hráče. Mojí povinností bylo plnit na hřišti černou práci a pomáhat týmu. Několikrát mi ale pomohli i ostatní kluci.

Jaký máte dojem z posledních dvou utkání pod novým trenérem?

Podle mě nám ukázaly, že můžeme hrát s každým. Musíme být na míči sebevědomí a plnit si každé svoje úkoly na hřišti. Náš tým sílu má a věřím, že máme na čem stavět. Půjdeme nahoru, věřím tomu.

Autor: Jiří Fejgl, Lukáš Foff