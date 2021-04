Už dlouho zřejmě fanoušci Slavie nečekali na zveřejnění základní jedenáctky tak nervózně jako tentokrát. Zbývalo totiž rozšifrovat dvě základní hádanky. Jak bude vypadat složení obrany poté, co z různých důvodů nemohli hrát takřka všichni stopeři? A kdo bude mezi třemi tyčemi?

Odpověď na první otázku zněla, asi docela očekávaně, Tomáš Holeš. Ten se odvděčil za důvěru Jindřichu Trpišovskému nejen spolehlivým výkonem v defenzivě, ale především vyrovnávací trefou na konci třetí minuty nastavení.

Odpověď číslo dvě – Ondřej Kolář.

Ten přitom v odvetě v Glasgow (hráno 18. března – pozn. red.) utrpěl těžké zranění v obličeji. Během vynucené pauzy místo něj zaskakoval talentovaný Matyáš Vágner, po jeho vyloučení v Brně pak na scénu nastoupil zkušený Přemysl Kovář.

Z gauče na Arsenal

„Jsem trošku unavený, přece jen jsem ležel čtrnáct dní v posteli, nic jsem nedělal,“ přiznal s úsměvem na rtech Kolář v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi. „Furt mi tekla krev z nosu do pusy, takže jsem nějakých osm, devět dnů jen doma ležel na gauči,“ doplnil.

Fanoušci napjatě čekali do poslední chvíle, kdo se v bráně objeví. Trenér Trpišovský ale prozradil, že už před deseti dny mu Kolář oznámil, že chce chytat. „Trenérovi jsem slíbil, že budu. Bylo to jejich přání a já pro to udělal maximum. O zápas na Arsenalu nikdo nechce přijít,“ řekl Kolář s tím, že měl povolení od doktorů.

Otázkou bylo i to, jak bude reagovat v osobních soubojích. Jeden takový, po tvrdém zásahu Kemara Roofa, pro něj totiž ve Skotsku skončil zlomeninou v obličeji. „Ze začátku jsem říkal, že to bude asi největší problém, ale na tréninku jsem zjistil, že v hlavě vůbec nic takového nemám a v zápase jsem nad tím nepřemýšlel. Asi nějaká rána bude v brzké době čekat, ale věřím, že neuhnu,“ tvrdí gólman.

Samozřejmě přišla řeč i na jeho nový doplněk, tedy masku a helmu. „Je to něco neobvyklého. Asi chvíli potrvá, než si na to zvyknu,“ přiznal liberecký rodák. „Člověk nevidí tolik do stran,“ připustil, že rozhled není úplně ideální.

Nic příjemného

Při pohledu na Ondřeje Koláře si člověk snad nemohl nevybavit Petra Čecha. Ten po nepříjemném zranění musel navléci podobnou ochrannou helmu, která jej pak doprovázela při utkáních až do konce kariéry.

„Nic příjemného to není. Už se těším, až tu masku za nějakých osm, devět týdnů sundám. Ale ta helma mi zůstane. Tu už si asi nechám preventivně, kdyby nějaké zranění mělo přijít, tak ať to mám. Aby se to nestalo, už budu chytat do konce kariéry s helmou,“ prozradil.

Slavie je uprostřed náročného programu. Ve čtvrtek první zápas na Arsenalu, už v neděli následuje pražské derby proti Spartě a o čtyři dny později odveta s londýnskými fotbalisty. „Chci pomoct co nejvíc týmu a chci chytat každý zápas,“ vyhlíží další dny odhodlaně Kolář.