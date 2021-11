Pofidérní prodej stadionu, dluhy, prázdná klubová kasa. Všechny tyhle problémy vyeskalovaly k nucené správě, která má klubu pomoct s prodejem. Další rána přišla od vedení Anglické fotbalové ligy (EFL), které Derby odebralo body. Nejdříve 12 (proti kterým se klub neúspěšně odvolal) a teď další 9.

An Agreed Decision has been reached with the @EFL and all proceedings have been concluded.#DCFC — Derby County (@dcfcofficial) November 16, 2021

Suma sumárum – po odečtení 21 bodů jsou Rams v tabulce Championship na posledním místě s minus třemi body. Rooney a spol. tak skoro jistě čeká sestup do League One, třetí nejvyšší soutěže v Anglii. Klub anglického obchodníka Mela Morrise, který přiznal porušení pravidel ziskovosti a udržitelnosti ligy, má navíc další podmíněný trest ve výši tří bodů.

„Liga je spokojena s dohodnutým výsledkem a rozumným přístupem obou stran při vyjednávání tohoto výsledku a ohledně stažení odvolání,“ oznámil výkonný ředitel EFL Trevor Birch.

Pleasure to meet some of our fans yesterday at our open training session. Thanks for coming down and showing your support ??? #dcfc pic.twitter.com/4GxfM8uEaH — Wayne Rooney (@WayneRooney) October 27, 2021

Otázkou je, co s Derby bude. Pokud nedojde k prodeji, klub čeká zkáza. Finančně pomoct se snaží i fanoušci, kteří skupují místenky na zápasy. Dobrou zprávou je, že Rooney prchnout nehodlá. Alespoň to vykřikoval do světa.

„Jsem rváč. Neuhýbám před výzvami. Jsem Derby vděčný, že mi dalo první trenérskou práci. Chci to oplatit, hráči mě potřebují,“ ujistil už v září bývalý kapitán anglické reprezentace a Manchesteru United.

Čeká ho ale možná nesplnitelná záchranářská mise. Na nesestupové pozice Rams ztrácí 18 bodů a do konce sezony zbývá 17 zápasů.